ఈ ఆపిల్ చెవిపోగులతో గ్లామర్ క్వీన్‌లా మెరిసిపోతారు

life Apr 17 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram
గోల్డ్ నగ్ ఫ్లోరల్ యాపిల్ స్టడ్స్

ఫ్యాషన్ గా కనిపించేందుకు ఈ గోల్డ్ ఆపిల్ ఇయర్ రింగ్స్‌ అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఈ స్టడ్ స్టైల్ ఇయర్ రింగ్స్ ఆఫీస్‌కే కాదు, డిన్నర్ డేట్‌కు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి.

గోల్డ్ పెర్ల్ యాపిల్ టాప్స్

కేవలం ఒక గ్రాము బంగారంతో, రెండు సాలిటైర్ ముత్యాలతో చేసిన ఈ ఆపిల్ టాప్స్ డిజైన్ చాలా  ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. 

గోల్డ్ డైమండ్ ఆపిల్ ఇయర్రింగ్స్

గోల్డ్ ఆపిల్ ఇయర్ రింగ్స్ కాలేజీ యువతకు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి. పైన ఉన్న రౌండ్ కట్ నగ్ బోల్డ్ లుక్ ఇస్తుంది. 

నగ్ వర్క్‌తో ఆపిల్ చెవిపోగులు

ఆపిల్ ఆకారంలో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ప్రీమియం, లగ్జరీ లుక్‌ను ఇస్తుంది. ఫ్యాషన్‌లో కొత్త ప్రయోగాలు చేయడానికి ఇష్టపడేవారు తప్పకుండా వీటిని కొనాలి.

బో ఆపిల్ చెవిపోగులు

2 గ్రాముల బంగారంలోనే ఈ ఆపిల్ చెవిపోగులు వస్తాయి. ఇవి సింపుల్ డ్రెస్సులపై కూడా హెవీ, గ్లోరియస్ లుక్ ఇస్తాయి. 

బీడెడ్ లేయర్ ఆపిల్ గోల్డ్ డిజైన్

 చిన్న చిన్న పూసల డిజైన్‌తో ఉన్న ఈ ఆపిల్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్.. సంప్రదాయ, ఆధునిక ఫ్యాషన్‌ల కలయికతో వస్తుంది. 

లీఫ్ స్టోన్ మెటాలిక్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ నచ్చని వారు ఈ లీఫ్ స్టోన్ మెటాలిక్ గోల్డ్ స్టడ్స్‌ను కొనుక్కోండి. మధ్యలో ఉన్న చిన్న రాయి వీటి అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. 

