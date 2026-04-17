ఫ్యాషన్ గా కనిపించేందుకు ఈ గోల్డ్ ఆపిల్ ఇయర్ రింగ్స్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఈ స్టడ్ స్టైల్ ఇయర్ రింగ్స్ ఆఫీస్కే కాదు, డిన్నర్ డేట్కు కూడా చాలా అందంగా ఉంటాయి.
కేవలం ఒక గ్రాము బంగారంతో, రెండు సాలిటైర్ ముత్యాలతో చేసిన ఈ ఆపిల్ టాప్స్ డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
గోల్డ్ ఆపిల్ ఇయర్ రింగ్స్ కాలేజీ యువతకు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి. పైన ఉన్న రౌండ్ కట్ నగ్ బోల్డ్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఆపిల్ ఆకారంలో ఉన్న ఈ ఇయర్ రింగ్స్ ప్రీమియం, లగ్జరీ లుక్ను ఇస్తుంది. ఫ్యాషన్లో కొత్త ప్రయోగాలు చేయడానికి ఇష్టపడేవారు తప్పకుండా వీటిని కొనాలి.
2 గ్రాముల బంగారంలోనే ఈ ఆపిల్ చెవిపోగులు వస్తాయి. ఇవి సింపుల్ డ్రెస్సులపై కూడా హెవీ, గ్లోరియస్ లుక్ ఇస్తాయి.
చిన్న చిన్న పూసల డిజైన్తో ఉన్న ఈ ఆపిల్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్.. సంప్రదాయ, ఆధునిక ఫ్యాషన్ల కలయికతో వస్తుంది.
హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ నచ్చని వారు ఈ లీఫ్ స్టోన్ మెటాలిక్ గోల్డ్ స్టడ్స్ను కొనుక్కోండి. మధ్యలో ఉన్న చిన్న రాయి వీటి అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
