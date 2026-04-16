Gold Anklet: పది గ్రాముల బంగారంలో పిల్లల పాదాలకు మెరిసే పట్టీలు

life Apr 16 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:instagram
ఐదేళ్ల పిల్లలకు...

ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలకు ఈ బంగారు పట్టీలు… కేవలం 5 నుంచి 10 గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయి.  పిల్లల పాదాలకు అందాన్ని తెస్తాయి. 

S లాక్ బీడ్ గోల్డ్ పట్టీలు

పూసల పట్టీలు బలంగా ఉండటంతో పాటు స్కిన్ ఫ్రెండ్లీగా కూడా ఉంటాయి.  S లాక్ డిజైన్‌లో వీటిలో చాలా వెరైటీలు దొరుకుతాయి.

గోల్డ్ మోతీ పట్టీలు

నడక ప్రారంభించిన చిన్న పిల్లలకు గోల్డ్ మోతీ ఎలాస్టిక్ పట్టీలు బెస్ట్ ఆప్షన్. వీటితో సైజ్ సమస్య ఉండదు. 5-6 గ్రాముల బరువుండే ఈ డిజైన్.. 2 నెలల నుంచి 5 ఏళ్ల పాప కూడా సరిపోతాయి.

సింగిల్ చైన్ బో పట్టీలు

సాంప్రదాయ డిజైన్లకు భిన్నంగా, 2-4 గ్రాముల్లో వచ్చే ఈ బో లాక్ సింగిల్ చైన్ పట్టీలను ఎంచుకోండి. ఇది మోడ్రన్ లుక్‌తో పాటు ట్రెడిషనల్ టచ్ ఇస్తుంది. పెద్దవాళ్లు కూడా వీటిని తీసుకోవచ్చు.

గోల్డ్ మోతీ కడా పట్టీలు

గోల్డ్ కడా పట్టీలు యూనిసెక్స్ డిజైన్‌లో వస్తాయి. వీటిని ఆడపిల్లలతో పాటు మగపిల్లలు కూడా ధరించవచ్చు. అయితే, ఇవి 1-2 ఏళ్ల పిల్లలకు మాత్రమే సరిపోతాయి. 

5 గ్రాముల గోల్డ్ స్టోన్ పట్టీలు

ఇంట్లో ఆడపిల్లల పట్టీల సవ్వడి వినిపిస్తే ఆ సందడే వేరు. లింక్ బార్ చైన్, తెల్ల రాళ్లతో వచ్చే ఈ వర్సటైల్ పట్టీలను కొనండి. ఇవి బలంగా ఉండటంతో పాటు ఫ్యాషన్‌కు ఫ్యాషన్ కూడా.

రాజస్థానీ యాంటిక్ చటాయ్ పట్టీలు

లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కోసం చటాయ్ పట్టీలను ఎంచుకోండి. దీనిపై సూక్ష్మమైన నగిషీ పనితో పాటు చిన్న ముత్యాలు పొదిగి ఉంటాయి.  5 గ్రాముల బరువులో కూడా చేయించుకోవచ్చు.

