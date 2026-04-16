Gold Anklet: పది గ్రాముల బంగారంలో పిల్లల పాదాలకు మెరిసే పట్టీలు

ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలకు ఈ బంగారు పట్టీలు… కేవలం 5 నుంచి 10 గ్రాముల్లోనే లభిస్తాయి. పిల్లల పాదాలకు అందాన్ని తెస్తాయి.
పూసల పట్టీలు బలంగా ఉండటంతో పాటు స్కిన్ ఫ్రెండ్లీగా కూడా ఉంటాయి. S లాక్ డిజైన్లో వీటిలో చాలా వెరైటీలు దొరుకుతాయి.
నడక ప్రారంభించిన చిన్న పిల్లలకు గోల్డ్ మోతీ ఎలాస్టిక్ పట్టీలు బెస్ట్ ఆప్షన్. వీటితో సైజ్ సమస్య ఉండదు. 5-6 గ్రాముల బరువుండే ఈ డిజైన్.. 2 నెలల నుంచి 5 ఏళ్ల పాప కూడా సరిపోతాయి.
సాంప్రదాయ డిజైన్లకు భిన్నంగా, 2-4 గ్రాముల్లో వచ్చే ఈ బో లాక్ సింగిల్ చైన్ పట్టీలను ఎంచుకోండి. ఇది మోడ్రన్ లుక్తో పాటు ట్రెడిషనల్ టచ్ ఇస్తుంది. పెద్దవాళ్లు కూడా వీటిని తీసుకోవచ్చు.
గోల్డ్ కడా పట్టీలు యూనిసెక్స్ డిజైన్లో వస్తాయి. వీటిని ఆడపిల్లలతో పాటు మగపిల్లలు కూడా ధరించవచ్చు. అయితే, ఇవి 1-2 ఏళ్ల పిల్లలకు మాత్రమే సరిపోతాయి.
ఇంట్లో ఆడపిల్లల పట్టీల సవ్వడి వినిపిస్తే ఆ సందడే వేరు. లింక్ బార్ చైన్, తెల్ల రాళ్లతో వచ్చే ఈ వర్సటైల్ పట్టీలను కొనండి. ఇవి బలంగా ఉండటంతో పాటు ఫ్యాషన్కు ఫ్యాషన్ కూడా.
లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం చటాయ్ పట్టీలను ఎంచుకోండి. దీనిపై సూక్ష్మమైన నగిషీ పనితో పాటు చిన్న ముత్యాలు పొదిగి ఉంటాయి. 5 గ్రాముల బరువులో కూడా చేయించుకోవచ్చు.
