పులిపిర్లతో చింతిస్తున్నారా? కొందరికి నొప్పిగా ఉంటుంది. కొందరికి అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. బయటకు రావడానికి ఇబ్బంది పడతారు. కంగారుపడకుండా ఇంట్లో వస్తువులతోనే వీటికి చెక్ పెట్టేయండి
వెల్లుల్లిలో యాంటీ వైరల్ గుణాలు ఉంటాయి. వెల్లుల్లిని పేస్ట్లా చేసి పులిపిరిపై రాయండి. దానిపై బ్యాండేజ్ వేసి రాత్రంతా ఉంచండి. వారం రోజుల్లో రాలిపోయి ఫలితం కనిపిస్తుంది.
ఇందులోని ఎసిటిక్ యాసిడ్ వైరస్ను చంపుతుంది. కాటన్ బాల్ను వెనిగర్లో ముంచి పులిపిరిపై ఉంచండి. పులిపిరి క్రమంగా నల్లగా మారి రాలిపోతుంది.
అరటి తొక్కలోని ఎంజైమ్లు పులిపిర్లను తొలగిస్తాయి. అరటిపండు తొక్క లోపలి భాగాన్ని పులిపిరిపై ఉంచి టేప్ వేయండి. క్రమం తప్పకుండా ఇలా చేస్తే చర్మం మృదువుగా మారుతుంది.
కలబందలో మాలిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. కలబంద జెల్ను పులిపిరిపై రోజుకు రెండుసార్లు అప్లై చేయండి. ఇది ఇన్ఫెక్షన్ను తగ్గించి చర్మాన్ని చల్లబరుస్తుంది.
నిమ్మలోని సిట్రిక్ యాసిడ్ పులిపిర్లను ఎండబెట్టడానికి సహాయపడుతుంది. తాజా నిమ్మరసాన్ని పులిపిరిపై రోజూ రాయడం వల్ల అది క్రమంగా రాలిపోతుంది.
టీ ట్రీ ఆయిల్ యాంటీ సెప్టిక్. కొబ్బరి నూనెతో కలిపి పులిపిరిపై రాయండి. ఇది వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టడంలో బాగా పనిచేస్తుంది.
పులిపిర్లను గిల్లకుండా ఉండండి. ఇతర వ్యక్తులు వాడిన టవల్స్ వాడకండి. సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే చర్మ నిపుణుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం.
