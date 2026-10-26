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Kitchen Hacks: కొత్త పాత్రలపై స్టిక్కర్లు తొలించాలా? ఇదొక్కటి చేయండి

life Oct 26 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:AI Image
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స్టిక్కర్ జిడ్డు వదలదు..

స్టిక్కర్ అతికించిన జిడ్డు  పదిసార్లు సబ్బు పెట్టి శుభ్రం చేసినా కూడా అంత ఈజీగా వదలదు. కానీ, చిన్న చిట్కా ఫాలో అయితే.. కష్టం లేకుండా స్టిక్కర్ తొలగించొచ్చు. 

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తోమడం ఆపేయండి

కొత్త పాత్రను తెచ్చిన వెంటనే స్టిక్కర్‌ను నీళ్లలో నానబెట్టి స్క్రబ్బర్‌తో తోమకండి. అలా చేస్తే కాగితం మాత్రమే వస్తుంది, జిగురు పాత్రకు గట్టిగా అతుక్కుపోతుంది.

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వేడి చేసే ట్రిక్

కొత్త పాత్ర లేదా కుక్కర్‌ను ఖాళీగా గ్యాస్ స్టవ్ మీద పెట్టి, చిన్న మంటపై (Low flame) కొన్ని సెకన్ల పాటు వేడి చేయండి.

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కరగడం మొదలవుతుంది

పాత్ర కొద్దిగా వేడెక్కగానే, స్టిక్కర్ కింద ఉన్న గమ్ (జిగురు) నెమ్మదిగా కరగడం మొదలవుతుంది.

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ఒక్క సెకనులో క్లీన్

పాత్ర వేడిగా ఉన్నప్పుడే చాకు లేదా చేత్తో స్టిక్కర్ ఒక చివర పట్టుకుని లాగితే, మొత్తం స్టిక్కర్ ఒక్క ముక్కగా నీట్‌గా ఊడివస్తుంది. పాత్ర మీద కొంచెం కూడా జిగురు మిగలదు!

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