Kitchen Hacks: కొత్త పాత్రలపై స్టిక్కర్లు తొలించాలా? ఇదొక్కటి చేయండి

స్టిక్కర్ అతికించిన జిడ్డు పదిసార్లు సబ్బు పెట్టి శుభ్రం చేసినా కూడా అంత ఈజీగా వదలదు. కానీ, చిన్న చిట్కా ఫాలో అయితే.. కష్టం లేకుండా స్టిక్కర్ తొలగించొచ్చు.
కొత్త పాత్రను తెచ్చిన వెంటనే స్టిక్కర్ను నీళ్లలో నానబెట్టి స్క్రబ్బర్తో తోమకండి. అలా చేస్తే కాగితం మాత్రమే వస్తుంది, జిగురు పాత్రకు గట్టిగా అతుక్కుపోతుంది.
కొత్త పాత్ర లేదా కుక్కర్ను ఖాళీగా గ్యాస్ స్టవ్ మీద పెట్టి, చిన్న మంటపై (Low flame) కొన్ని సెకన్ల పాటు వేడి చేయండి.
పాత్ర కొద్దిగా వేడెక్కగానే, స్టిక్కర్ కింద ఉన్న గమ్ (జిగురు) నెమ్మదిగా కరగడం మొదలవుతుంది.
పాత్ర వేడిగా ఉన్నప్పుడే చాకు లేదా చేత్తో స్టిక్కర్ ఒక చివర పట్టుకుని లాగితే, మొత్తం స్టిక్కర్ ఒక్క ముక్కగా నీట్గా ఊడివస్తుంది. పాత్ర మీద కొంచెం కూడా జిగురు మిగలదు!
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