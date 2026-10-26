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Pulao: పులావ్ ముద్దగా కాకుండా, పొడిపొడిగా రావాలంటే ఇలా చేస్తే చాలు

life Oct 26 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
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బియ్యాన్ని నానపెట్టాలి..

పుపలావ్ చేయడానికి కనీసం 20 నిమిషాల ముందు బియ్యాన్ని నీళ్లలో నానపెట్టాలి.  ఇలా చేయడం వల్ల అన్నం మెత్తగా రాకుండా పొడిపొడిలాడుతూ వస్తుంది. 

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చన్నీళ్లు వాడకండి!

బియ్యం ఉడికించడానికి చల్లటి నీళ్లను అస్సలు వాడకండి. దానికి బదులుగా బాగా మరుగుతున్న వేడి నీళ్లను మాత్రమే ఉపయోగించండి.

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పొడిపొడి అన్నం కోసం ట్రిక్

మరుగుతున్న వేడి నీళ్లను వాడటం వల్ల బియ్యం మెతుకులు ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా విడివిడిగా, పర్ఫెక్ట్‌గా ఉడుకుతాయి.

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నిమ్మరసం మ్యాజిక్

నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు అందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం లేదా నూనె వేయండి. ఈ ట్రిక్ వల్ల అన్నం అస్సలు ముద్దగా మారదు.

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పర్ఫెక్ట్ పులావ్ రెడీ!

ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే చాలు. మీరు ప్రతిసారీ ఎంతో రుచికరమైన, పొడిపొడిగా ఉండే పులావ్‌ను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.

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