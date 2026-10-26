Pulao: పులావ్ ముద్దగా కాకుండా, పొడిపొడిగా రావాలంటే ఇలా చేస్తే చాలు

పుపలావ్ చేయడానికి కనీసం 20 నిమిషాల ముందు బియ్యాన్ని నీళ్లలో నానపెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అన్నం మెత్తగా రాకుండా పొడిపొడిలాడుతూ వస్తుంది.
బియ్యం ఉడికించడానికి చల్లటి నీళ్లను అస్సలు వాడకండి. దానికి బదులుగా బాగా మరుగుతున్న వేడి నీళ్లను మాత్రమే ఉపయోగించండి.
మరుగుతున్న వేడి నీళ్లను వాడటం వల్ల బియ్యం మెతుకులు ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా విడివిడిగా, పర్ఫెక్ట్గా ఉడుకుతాయి.
నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు అందులో కొద్దిగా నిమ్మరసం లేదా నూనె వేయండి. ఈ ట్రిక్ వల్ల అన్నం అస్సలు ముద్దగా మారదు.
ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే చాలు. మీరు ప్రతిసారీ ఎంతో రుచికరమైన, పొడిపొడిగా ఉండే పులావ్ను ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
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