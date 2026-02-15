Telugu

చేతుల నిండా అందమైన మెహెందీ డిజైన్లు

ఫ్లోరల్ ఫుల్ హ్యాండ్ మెహందీ

మణికట్టు నుంచి వేళ్ల వరకు చిన్న, పెద్ద పువ్వులు, ఆకులు, తీగల డిజైన్లు వేసి.. అరచేతి మధ్యలో శివుడికి సంబంధించిన గుర్తులు (మోటిఫ్స్) వేసుకోవచ్చు.

Image credits: google gemini
బ్రైడల్ లుక్ ఇచ్చే సింపుల్ ఫుల్ కవరేజ్

ఈ సింపుల్ బ్రైడల్ డిజైన్ ఎంచుకోండి. ఇందులో నెమలి, మామిడి పిందెలు (పైస్లీ), చిన్న చిన్న మోటిఫ్‌ల కాంబినేషన్‌తో చేతిని నిండుగా అలంకరించుకోవచ్చు.

Image credits: instagram
జాలీ వర్క్ ఫుల్ హ్యాండ్ మెహందీ

జాలీ ప్యాటర్న్ ఈ రోజుల్లో చాలా ట్రెండ్‌లో ఉంది. ఇందులో చేతిపై వల లాంటి డిజైన్ వేసి, చిన్న చిన్న మోటిఫ్‌లతో అలంకరిస్తారు. ఈ డిజైన్ చేతులకు నిండుగా, డీటెయిల్డ్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

Image credits: Gemini AI
మినిమల్ ఫుల్ హ్యాండ్ డిజైన్

తేలికగా, క్లాసీగా కనిపించాలని ఇష్టపడే మహిళలకు ఈ లైన్-వర్క్ డిజైన్ బెస్ట్. సన్నని గీతలతో ప్యాటర్న్‌లు వేసి చేతిని కవర్ చేస్తారు. దీనివల్ల డిజైన్ చాలా మోడరన్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Gemini AI
అరబిక్ బెల్ స్టైల్ ఫుల్ కవరేజ్

ఇందులో అవుట్‌లైన్‌తో తీగలు అరచేతి నుంచి మొదలై చేయి పైవరకు వెళ్తాయి. మధ్యమధ్యలో శివలింగం డిజైన్లు వేసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
మండల డిజైన్

మండల డిజైన్ అరచేతి మధ్యలో గుండ్రని ప్యాటర్న్‌తో మొదలవుతుంది. ఇది చాలా ఎలిగెంట్‌గా, బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: instagram

