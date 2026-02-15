మణికట్టు నుంచి వేళ్ల వరకు చిన్న, పెద్ద పువ్వులు, ఆకులు, తీగల డిజైన్లు వేసి.. అరచేతి మధ్యలో శివుడికి సంబంధించిన గుర్తులు (మోటిఫ్స్) వేసుకోవచ్చు.
ఈ సింపుల్ బ్రైడల్ డిజైన్ ఎంచుకోండి. ఇందులో నెమలి, మామిడి పిందెలు (పైస్లీ), చిన్న చిన్న మోటిఫ్ల కాంబినేషన్తో చేతిని నిండుగా అలంకరించుకోవచ్చు.
జాలీ ప్యాటర్న్ ఈ రోజుల్లో చాలా ట్రెండ్లో ఉంది. ఇందులో చేతిపై వల లాంటి డిజైన్ వేసి, చిన్న చిన్న మోటిఫ్లతో అలంకరిస్తారు. ఈ డిజైన్ చేతులకు నిండుగా, డీటెయిల్డ్ లుక్ను ఇస్తుంది.
తేలికగా, క్లాసీగా కనిపించాలని ఇష్టపడే మహిళలకు ఈ లైన్-వర్క్ డిజైన్ బెస్ట్. సన్నని గీతలతో ప్యాటర్న్లు వేసి చేతిని కవర్ చేస్తారు. దీనివల్ల డిజైన్ చాలా మోడరన్గా కనిపిస్తుంది.
ఇందులో అవుట్లైన్తో తీగలు అరచేతి నుంచి మొదలై చేయి పైవరకు వెళ్తాయి. మధ్యమధ్యలో శివలింగం డిజైన్లు వేసుకోవచ్చు.
మండల డిజైన్ అరచేతి మధ్యలో గుండ్రని ప్యాటర్న్తో మొదలవుతుంది. ఇది చాలా ఎలిగెంట్గా, బ్యాలెన్స్డ్గా కనిపిస్తుంది.
Mangalsutra Designs: 10 గ్రాములలో ట్రెండీ మంగళసూత్రాలు
Dark Circles: ఇవి రాస్తే కంటి కింద డార్క్ సర్కిల్స్ మాయం
Gold Earrings: 2గ్రాముల్లో ట్రెండీ ఇయర్ రింగ్స్
Green Apple: గ్రీన్ ఆపిల్ తినడం వల్ల కలిగే 6 లాభాలు ఇవే!