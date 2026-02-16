Telugu

అదిరిపోయే సూయి ధాగా డిజైన్లు.. 3 గ్రాముల్లోనే!

life Feb 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:instagram mgjewellers_
జియోమెట్రిక్ షేప్ డాంగిల్ డిజైన్

మీకు మోడ్రన్ స్టైల్ నచ్చితే ఇలాంటి సూయి ధాగా చెవిపోగులు చేయించుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ వెస్ట్రన్, ఫ్యూజన్ వేర్‌పై చాలా స్టైలిష్‌గా, యంగ్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: instagram
మినిమల్ చైన్ డ్రాప్ సూయ్-ధాగా

ఇది ఎప్పటికీ ట్రెండ్‌లో ఉండే క్లాసిక్ డిజైన్. ఇందులో సన్నని బంగారు గొలుసు చెవి నుంచి కిందకు అందంగా వేలాడుతుంది. 

Image credits: Pinterest
గోల్డ్ బాల్ డ్రాప్ సూయి ధాగా

చైన్ చివర చిన్న బంగారు బాల్ జోడించిన ఈ డిజైన్ చాలా హుందాగా, ఎలిగెంట్‌గా ఉంటుంది. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు ఈ డిజైన్ చాలా బాగుంటుంది. 

Image credits: Pinterest
స్టోన్ స్టడెడ్ ఫ్యాన్సీ డిజైన్

కాస్త షైనింగ్, వైట్ స్టోన్స్‌తో ఉన్న సూయి ధాగా డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు. లైట్ స్టోన్ వర్క్‌తో ఈ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి. 

Image credits: instagram
లేయర్డ్ స్టోన్ వర్క్ చైన్ సూయి ధాగా

ఈ డిజైన్‌లో ఒకే చైన్‌కు బదులుగా రెండు లేదా మూడు లేయర్ల స్టోన్ వర్క్ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇయర్ రింగ్ కాస్త హెవీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: instagram
నెమలి మోటిఫ్ గోల్డ్ సూయ్-ధాగా

ఈ మల్టీ చైన్ డిజైన్ చాలా ఫెమినైన్, ట్రెడిషనల్ టచ్ ఇస్తుంది. చీరలు లేదా ఎత్నిక్ సూట్స్‌తో ఈ నెమలి మోటిఫ్ గోల్డ్ సూయి ధాగా డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: instagram
చెవులకు నిండుగా

చెవులకు నిండుగా ఉంటే సూయి ధాగా డిజైన్ చెవిపోగులు ఇవి. పెట్టుకుంటే ఎవరైనా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Myntra

