ఇంట్లో వ్రతాలు, పూజలు ఉన్నప్పుడు సిల్క్ పైఠానీ చీరలు ఉత్తమ ఎంపిక. ఈ హెరిటేజ్ చీర మీ పూజ లుక్కు సంప్రదాయంతో పాటు రాయల్ టచ్ ఇస్తుంది.
ఈ మెజెంటా రంగు సిల్క్ పైఠానీ చీర మహిళలను అందంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.చీర మొత్తం ఉన్న గోల్డెన్ బూటీలు రాయల్ లుక్ను ఇస్తాయి.
ఎరుపు రంగు పైఠానీ చీర కొంగుకు నీలం రంగుతో రాయల్ లుక్ ను ఇచ్చారు. గోల్డెన్ బోర్డర్, బూటీలతో చీర చాలా అందంగా కనిపిస్తోంది.
మెజెంటా రంగు బ్లౌజ్తో బ్లూ సిల్క్ పైఠానీ చీర కాంబినేషన్ చాలా అందంగా ఉంది. సిల్వర్ ఫ్లోరల్ బోర్డర్, మెజెంటా కొంగు కలిసి అద్భుతమైన లుక్ ఇస్తుంది.
మస్టర్డ్ యెల్లో రంగులో ఉన్న ఈ చీర ఆకుపచ్చ బ్లౌజ్తో వస్తుంది. పూజలకు, వ్రతాలకు ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
లైట్ రామా బ్లూ రంగులో ఉన్న ఈ పైఠానీ చీర చూస్తేనే మనసు దోచుకునేలా ఉంటుంది. వెడల్పాటి గోల్డెన్ బోర్డర్తో పాటు, బ్లౌజ్పై ఉన్న పెద్ద లోటస్ డిజైన్తో ఈ చీర అదరగొడుతోంది.
పూజలకు ఎరుపు, పసుపు కాకుండా కొత్త రంగు ట్రై చేయాలనుకుంటే, ఈ డార్క్ పర్పుల్ సిల్క్ పైఠానీ చీర బెస్ట్. ఈ చీర ఎవరికైనా అందాన్నిస్తుంది.
ఈ నేవీ బ్లూ సిల్క్ పైఠానీ చీర గోల్డెన్ బోర్డర్తో వస్తుంది. అంచుపై ఉన్న నెమలి, ఏనుగు డిజైన్లు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న ఈ సిల్క్ పైఠానీ చీర కాంట్రాస్ట్ పింక్ బ్లౌజ్తో వస్తుంది.ఎవరికైనా చూడగానే ఇది నచ్చేస్తుంది.
Mixer Grinder: మిక్సీ వాడేటప్పుడు ఈ తప్పులు చేస్తే పేలిపోతాయి జాగ్రత్త
BlackBeads: రిచ్ లుక్ ఇచ్చే మంగళసూత్రాలు..ఇవి ఉంటే నక్లెస్ తో పనిలేదు
Cotton Kurta Sets: ఎవర్గ్రీన్ లుక్ కోసం బ్యూటీఫుల్ కుర్తా సెట్స్
Indoor Plants: ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచే 7 ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఇవే