కలబందలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. దీన్ని ఇంట్లో పెంచితే పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.
పెద్ద పెద్ద ఆకులున్న ఈ రబ్బర్ ప్లాంట్ ఇంటికి ఎంతో అందాన్ని ఇస్తుంది. ఈ మొక్కకు పెద్దగా సంరక్షణ కూడా అవసరం లేదు.
దాదాపు చాలా ఇళ్లల్లో ఈ మొక్కను చూసి ఉంటారు. ఈ స్నేక్ ప్లాంట్ ఇంట్లో పెంచడం వల్ల పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుందని నమ్ముతారు.
జేడ్ ప్లాంట్ చాలా అందంగా ఉండే మొక్క. దీనికి ఎక్కువ నీరు, సంరక్షణ అవసరం లేదు. ఇది ఇంట్లోని గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. దీనివల్ల పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది.
ఆకును కత్తిరించినట్టు కనిపించే ఫిలోడెండ్రాన్ మొక్క సరిగ్గా చూసుకుంటే చాలా తేలికగా పెరుగుతుంది. ఇది ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని తీసుకురావడానికి సహాయపడుతుంది.
మనీ ప్లాంట్కు నేరుగా ఎండ తగలాల్సిన అవసరం లేదు. కొద్దిగా నీళ్లు పోస్తే చాలు. ఈ మొక్క చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది. పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచే మొక్క ఇది.
లక్కీ బాంబూగా పిలిచే వెదురు మొక్కను వాస్తు శాస్త్రంలో ఎంతో గొప్ప మొక్కగా చెప్పుకుంటారు. ఇది లక్ ని తెచ్చి పెడుతుందని నమ్ముతారు.
Baby Boy Names: శ్రీవారి స్ఫూర్తితో చిన్నారుల కోసం అందమైన పేర్లు
Hairstyles: జుట్టు పలచగా ఉన్నా ఒత్తుగా కనిపించాలా? ఇలా ట్రై చేయండి
Gold Earrings: 3 గ్రాముల్లో బంగారు కమ్మలు.. గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి బెస్ట్!
Green Tea: 14 రోజులు గ్రీన్ టీ తాగితే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే