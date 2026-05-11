ఎవర్‍గ్రీన్ లుక్ కోసం బ్యూటీఫుల్ కుర్తా సెట్స్

life May 11 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
రెడ్ ఫ్లోరల్ అనార్కలి సూట్

రెడ్ కలర్ ఫ్లోరల్ ప్రింట్ కుర్తా సెట్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. కాటన్‌ ఫ్యాబ్రిక్ తో చేసిన ఇలాంటి సూట్‌లు చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి. కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: flipkart.com
ఎంబ్రాయిడరీ కాటన్ సూట్

ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ తో వచ్చిన ఈ కాటన్ సూట్ చాలా ఎలిగెంట్‌గా కనిపిస్తుంది. ఆఫీసులకు వెళ్లే అమ్మాయిలకు చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది. 

Image credits: flipkart.com
ఆరెంజ్ కాటన్ సూట్

ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్న ఈ కాటన్ సూట్ చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లు, పార్టీలకు చాలా బాగుంటుంది. హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.

Image credits: flipkart.com
పింక్ కలర్ ప్రింటెడ్ సూట్

పింక్ కలర్ ప్రింటెడ్ సూట్ రోజువారీ వాడకానికి పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. ఇది వేసుకుంటే మీ ముఖం గులాబీ పువ్వులా తాజాగా, ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: flipkart.com
పర్పుల్ థ్రెడ్ వర్క్ సూట్

పర్పుల్ కలర్ కుర్తా సెట్ ఈ రోజుల్లో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు థ్రెడ్ వర్క్‌తో ఉన్న ఈ కుర్తా సెట్‌ను ధరించవచ్చు.  

Image credits: flipkart.com
గ్రీన్ ప్రింటెడ్ అనార్కలి సూట్

గ్రీన్ కలర్ ప్రింటెడ్ అనార్కలీ సూట్లు చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి సూట్లు కిట్టీ పార్టీల నుంచి ఆఫీస్ వేర్ వరకు అన్నింటికీ సెట్ అవుతాయి. 

Image credits: flipkart.com

