రెడ్ కలర్ ఫ్లోరల్ ప్రింట్ కుర్తా సెట్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ తో చేసిన ఇలాంటి సూట్లు చాలా తక్కువ ధరలో వస్తాయి. కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి.
ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ తో వచ్చిన ఈ కాటన్ సూట్ చాలా ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తుంది. ఆఫీసులకు వెళ్లే అమ్మాయిలకు చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది.
ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్న ఈ కాటన్ సూట్ చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లు, పార్టీలకు చాలా బాగుంటుంది. హెవీ ఇయర్ రింగ్స్ తో మీ లుక్ కంప్లీట్ అవుతుంది.
పింక్ కలర్ ప్రింటెడ్ సూట్ రోజువారీ వాడకానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇది వేసుకుంటే మీ ముఖం గులాబీ పువ్వులా తాజాగా, ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది.
పర్పుల్ కలర్ కుర్తా సెట్ ఈ రోజుల్లో ట్రెండింగ్లో ఉంది. చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు థ్రెడ్ వర్క్తో ఉన్న ఈ కుర్తా సెట్ను ధరించవచ్చు.
గ్రీన్ కలర్ ప్రింటెడ్ అనార్కలీ సూట్లు చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి సూట్లు కిట్టీ పార్టీల నుంచి ఆఫీస్ వేర్ వరకు అన్నింటికీ సెట్ అవుతాయి.
