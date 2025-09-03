టైట్ బెల్ట్ ను పెట్టుకుంటే జీర్ణక్రియ దెబ్బతింటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది జీర్ణ సమస్యలు వచ్చేలా చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
టైట్ బెల్ట్ వల్ల ఊపిరితీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది ఊపిరితిత్తులపై ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది.
టైట్ బెల్ట్ వల్ల రక్త ప్రసరణ సరిగ్గా జరగదు. దీనివల్ల శరీరంలోని అవయవాలకు సరైన రక్తం సరఫరా కాదు.
టైట్ బెల్టును పెట్టుకునే వారికి కడుపు కండరాలపై ఒత్తిడి పడుతుంది. దీనివల్ల నడుము నొప్పి, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మీకు తెలుసా? టైట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవడం వల్ల పేగులపై, కడుపు ఒత్తిడి పడుతుంది. ఇది ఎన్నో సమస్యలకు దారితీస్తుంది.
టైట్ బెల్ట్ వెన్ను నొప్పికి దారితీస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇది వెన్నుపై ఒత్తిడిని కలిగించి వెన్ను నొప్పికి దారితీస్తుంది.
