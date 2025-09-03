అరటిపండును తిన్న వెంటనే ఎనర్జిటిక్ గా అవుతారు. ఈ పండులోఉండే విటమిన్లు, ఖనిజాలు, కార్బోహైడ్రేట్లు, పొటాషియం లు అలసటను తగ్గిస్తాయి.
డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా మంచివి. వీటిలో ఫైబర్, ప్రోటీన్లు, హెల్తీ ఫ్యాట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని తింటే రోజంతా శక్తివంతంగా ఉంటారు.
ఓట్స్ మంచి హెల్తీ ఫుడ్. వీటిలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ మెండుగా ఉంటాయి. ఈ ఓట్స్ ను తిన్నా అలసట తగ్గుతుంది.
అలసటను పోగొట్టడానికి బ్రౌన్ రైస్ కూడా సహాయపడుతుంది. దీనిలో ఉండే ఫైబర్ కంటెంట్ మీ కడుపును చాలా సేపటి వరకు నిండుగా ఉంచుతుంది. మీ శరీరాన్ని శక్తివంతంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
బలహీనంగా ఉండే వారు పండ్లు, కూరగాయలను ఎక్కువగా తినాలి. వీటిలో మన శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు మెండుగా ఉంటాయి. కాబట్టి సీజనల్ పండ్లను, కూరగాయలను తింటే అలసట ఉండదు.
స్ట్రాబెర్రీ, బ్లూబెర్రీ, బ్లాక్ బెర్రీ వంటి పండ్లలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, నేచురల్ షుగర్స్, విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ పండ్లను తిన్నా మీ అలసట తగ్గుతుంది.
