Telugu

రాత్రిపూట బొప్పాయి తినకూడదా? తింటే ఏమవుతుంది?

life Oct 02 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:social media
Telugu

బొప్పాయి ఎందుకు తినాలి?

బొప్పాయి పండును తినడం వల్ల అందులో ఉండే పపైన్ అనే ఎంజైమ్ శరీరంలో ఉంటుంది. ఇది మనం తిన్న ఆహారం త్వరగా జీర్ణం అయ్యేలా చేస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఫైబర్ తో లాభాలు

బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ శాతం చాలా ఎక్కువ. రాత్రిపూట దీన్ని తింటే ఉదయానికి మలబద్ధకం సమస్య రాదు.

Image credits: Getty
Telugu

గ్యాస్ ట్రబుల్ వస్తుందా?

అయితే కొందరి శరీర తత్వాన్ని బట్టి రాత్రిపూట బొప్పాయి తినడం మంచిది కాదు. కొందరిలో గ్యాస్ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Getty
Telugu

బరువు తగ్గవచ్చా?

బొప్పాయిలో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి బరువు తగ్గాలనుకునేవారు రాత్రిపూట దీన్ని తింటే ఎంతో మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

డయాబెటిస్ పేషెంట్లు

బొప్పాయిలో సహజమైన చక్కెరలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి డయాబెటిస్ ఉన్నవారు రాత్రిపూట దీన్ని తినకపోవడమే మంచిది.

Image credits: Freepik
Telugu

మెరిసిపోయే చర్మానికి

అందంగా మెరిసిపోయే చర్మానికి బొప్పాయి పండు తింటే సరిపోతుంది. ప్రతిరోజూ రాత్రిపూట బొప్పాయి పండు తిని పడుకుంటే ఉదయం చర్మం మెరుస్తుంది.

Image credits: Pixabay
Telugu

గుండె ఆరోగ్యానికి

బొప్పాయి పండు తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తిప పెరుగుతుంది. గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

Image credits: Pixabay

Belly fat: ఈ డ్రింక్‌లు తాగితే పొట్ట కొవ్వు కరిగిపోవాల్సిందే

Long Haram: ఈ హారం ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు.. మెడ మెరిసిపోతుంది!

Necklace Designs: మెడ నిండుగా కనిపించే నక్లెస్ డిజైన్లు.. ఓ లుక్కేయండి

Blouse Back Designs: పట్టుచీరల అందాన్ని పెంచే బ్లౌజు బ్యాక్ డిజైన్లు