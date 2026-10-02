రెడ్, గ్రీన్ స్టోన్స్ తో ఉన్న ఈ మామిడి పిందల హారం మెడకు నిండుగా కనిపిస్తుంది. పట్టుచీరలతో వేసుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
రాళ్లు, ముత్యాలతో ఉన్న ఈ హారం ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు.. ఇంకా వేరే నగల అవసరమే ఉండదు. ఇది మెడ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.
రెడ్, గ్రీన్, వైట్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఫ్లవర్ డిజైన్ హారం మీ లుక్ ని మరింత ప్రత్యేకంగా చూపిస్తుంది. ప్రత్యేక సందర్భాలకు బెస్ట్ ఆప్షన్.
3 వరుసల్లో ఉన్న ఈ కాసుల హారం ఎలాంటి చీరతో అయినా సూపర్ గా మ్యాచ్ అవుతుంది. అన్ని వయసులవారు పెట్టుకోవచ్చు.
ముత్యాలు, కుందన్స్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ హారం లెహంగాలతో సూపర్ గా ఉంటుంది. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకుంటే లుక్ అదిరిపోతుంది.
మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో ఉన్న ఈ కాసుల హారం పండగలు, ఫంక్షన్లకు పెట్టుకోవడానికి మంచి ఎంపిక. ట్రెడిషనల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారు దీన్ని తీసుకోవచ్చు.
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