గ్రీన్ టీలో కెఫిన్, కాటెచిన్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని అదనపు కొవ్వును కరిగించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.
బ్లాక్ కాఫీలో క్యాలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఉదయాన్నే దీన్ని తాగడం వల్ల ఆకలి కంట్రోల్ అవుతుంది, బరువు సులభంగా తగ్గుతారు.
జీలకర్ర నీళ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ వంటి సమస్యలను తగ్గించి బరువు తగ్గేలా చేస్తాయి.
నిమ్మకాయ నీళ్లు శరీరంలో హైడ్రేషన్ స్థాయిలను పెంచుతాయి. ఇవి జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేసి కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడతాయి.
దాల్చినచెక్క నీళ్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతాయి. అతిగా తినాలనే కోరికను తగ్గించి బరువును నియంత్రిస్తాయి.
అల్లం నీళ్లు తాగడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, మెటబాలిజం రేటును పెంచుతుంది.
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