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చిలగడదుంపలు రెగ్యులర్ గా తింటే చాలు.. ఎన్ని లాభాలో!

life Nov 15 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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పోషకాల గని

చిలగడదుంపల్లో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి.

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మెరుగైన కంటి చూపు

వీటిలో బీటా కెరోటిన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి కణాలను దెబ్బతినకుండా రక్షిస్తాయి.

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పేగుల ఆరోగ్యం

చిలగడదుంపల్లో కరిగే, కరగని ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇవి పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాకు మేలు చేస్తాయి.

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రోగనిరోధక శక్తి

విటమిన్ ఎ, సి పుష్కలంగా ఉండే ఈ దుంపలు ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.

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గుండెకు రక్షణ

వీటిలోని పొటాషియం రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతుంది. సోడియం స్థాయిలను నియంత్రించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.

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షుగర్ కంట్రోల్

చిలగడదుంపలకు తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. అందువల్ల ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతాయి.

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