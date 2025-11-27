Telugu

బరువు తగ్గాలని డైట్ చేస్తున్నారా? అయితే, ఇవి తినండి చాలు

food-life Nov 27 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

హెల్దీ ఫుడ్

బరువు తగ్గాలంటే డైట్ కచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. ఆ డైట్ లో ప్రోటీన్, కూరగాయలు, కార్బో హైడ్రేట్స్ అన్నీ కలిపి తీసుకోవాలి. 

Image credits: Getty
Telugu

పప్పుధాన్యాలు

పెసలు, ఇతర పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది రోజువారీ కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
Telugu

శనగలు

ఆకలిని నియంత్రించడానికి, భోజనం తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి శనగలు సహాయపడతాయి. వీటిని సలాడ్‌గా లేదా విడిగా తినవచ్చు.

Image credits: Meta AI
Telugu

గుడ్లు

గుడ్లు తినడం వల్ల అతిగా ఆకలి వేయదు, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది మొత్తం కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

చిరుధాన్యాలు

చిరుధాన్యాలలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కూడా తక్కువ. ఇది రక్తంలో చక్కెరను స్థిరంగా ఉంచి, కడుపు నిండుగా ఉండేలా చేస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

మెంతులు

మెంతులలోని ఫైబర్ అతి ఆకలిని నివారించి, శక్తి వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది. మెంతులు లేదా మెంతికూర ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

జామకాయ

తక్కువ కేలరీలు, ఎక్కువ ఫైబర్ ఉండటం వల్ల జామకాయ బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది కడుపు నిండుగా ఉంచి, అతిగా తినడాన్ని నివారిస్తుంది.

Image credits: Getty

రోజూ ఒక స్పూన్ నెయ్యి తింటే ఏమౌతుంది?

త్వరగా బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ఈ ఫుడ్స్ తినడం మంచిది!

మైక్రోవేవ్ లో పొరపాటున కూడా వీటిని వేడి చేయకూడదు

అవకాడో రోజూ తింటే ఏమౌతుంది?