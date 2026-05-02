మోడ్రన్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి ఫుల్ స్టోన్ మెట్టెలు బెస్ట్ ఆప్షన్. డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి. తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి.
ఈ డిజైన్ చాలా సింపుల్గా, ఎలిగెంట్గా ఉంటుంది. మధ్యలో ఉన్న చిన్న స్టోన్ చాలా క్లీన్, క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
పూల ఆకారంలో చిన్న చిన్న రాళ్లతో ఉన్న ఈ మెట్టెలు.. యూనిక్ లుక్ ఇస్తాయి. ఈ డిజైన్ చీరలు లేదా సూట్లతో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
సన్నని రింగ్స్తో వచ్చే మల్టీ స్టోన్ అడ్జస్టబుల్ సిల్వర్ మెట్టెలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. యూనిక్, మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తాయి. ఈ డిజైన్ ఇండో-వెస్ట్రన్ దుస్తులతో కూడా అదిరిపోతుంది.
మీకు కొంచెం గ్లామరస్ లుక్ కావాలంటే, కలర్డ్ మల్టీ-స్టోన్ సిల్వర్ మెట్టెలను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి పార్టీ వేర్, ఫెస్టివ్ లుక్ కోసం అద్భుతంగా ఉంటాయి.
ఈ డిజైన్లో 2 రాళ్లను రౌండ్ బ్యాండ్ ప్యాటర్న్లో అమర్చుతారు. బ్యాండ్ కొద్దిగా మెలితిరిగి ఉండి, మధ్యలో రాళ్లు ఉంటాయి. ఇవి సింపుల్గా ఉన్నప్పటికీ స్టైలిష్గా కనిపిస్తాయి.
ఆకుల ఆకారంలో చేసిన ఈ డిజైన్లో చిన్న చిన్న రాళ్లు ఉంటాయి. ఇవి నేచురల్, సాఫ్ట్ లుక్ ఇస్తాయి. ఈ మెట్టెలు సమ్మర్ దుస్తులతో చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
