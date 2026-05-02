స్టోన్ వర్క్‌తో మెరిసే మెట్టెలు.. అదిరిపోయే డిజైన్లు

life May 02 2026
Author: Kavitha G Image Credits:social media
ఫుల్ స్టోన్ మెట్టెలు

మోడ్రన్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇలాంటి ఫుల్ స్టోన్ మెట్టెలు బెస్ట్ ఆప్షన్. డైలీవేర్ కి సూపర్ గా ఉంటాయి. తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి. 

Image credits: pinterest
సింగిల్ స్టోన్ మినిమల్ మెట్టెలు

ఈ డిజైన్ చాలా సింపుల్‌గా, ఎలిగెంట్‌గా ఉంటుంది. మధ్యలో ఉన్న చిన్న స్టోన్ చాలా క్లీన్, క్లాసీ లుక్‌ ఇస్తుంది. రోజూ పెట్టుకోవడానికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: instagram
ఫ్లోరల్ స్టోన్ వర్క్ మెట్టెలు

పూల ఆకారంలో చిన్న చిన్న రాళ్లతో ఉన్న ఈ మెట్టెలు.. యూనిక్ లుక్‌ ఇస్తాయి. ఈ డిజైన్ చీరలు లేదా సూట్‌లతో చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: pinterest
మల్టీ స్టోన్ అడ్జస్టబుల్ సిల్వర్ మెట్టెలు

సన్నని రింగ్స్‌తో వచ్చే మల్టీ స్టోన్ అడ్జస్టబుల్ సిల్వర్ మెట్టెలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. యూనిక్, మోడ్రన్ లుక్‌ ఇస్తాయి. ఈ డిజైన్ ఇండో-వెస్ట్రన్ దుస్తులతో కూడా అదిరిపోతుంది.

Image credits: Our own
కలర్డ్ మల్టీ స్టోన్ సిల్వర్ మెట్టెలు

మీకు కొంచెం గ్లామరస్ లుక్ కావాలంటే, కలర్డ్ మల్టీ-స్టోన్ సిల్వర్ మెట్టెలను ఎంచుకోవచ్చు. ఇవి పార్టీ వేర్, ఫెస్టివ్ లుక్ కోసం అద్భుతంగా ఉంటాయి.

Image credits: pinterest
2 స్టోన్ రౌండ్ బ్యాండ్ మెట్టెలు

ఈ డిజైన్‌లో 2 రాళ్లను రౌండ్ బ్యాండ్ ప్యాటర్న్‌లో అమర్చుతారు. బ్యాండ్ కొద్దిగా మెలితిరిగి ఉండి, మధ్యలో రాళ్లు ఉంటాయి. ఇవి సింపుల్‌గా ఉన్నప్పటికీ స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: social media
లీఫ్ డిజైన్ స్టోన్ మెట్టెలు

ఆకుల ఆకారంలో చేసిన ఈ డిజైన్‌లో చిన్న చిన్న రాళ్లు ఉంటాయి. ఇవి నేచురల్, సాఫ్ట్ లుక్‌ ఇస్తాయి. ఈ మెట్టెలు సమ్మర్ దుస్తులతో చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram

Cotton Suits: సింపుల్ డిజైన్ కాటన్ దుపట్టా సెట్స్.. వేసవికి బెస్ట్

Silver Kada: మీ చిన్నారి చేతులకు మువ్వల కడియాలు

Travel Guide : మీ మానసిక స్థితి ఏంటి..? ఏ ట్రిప్ కు వెళ్లాలో తెలుసా..?

Chaat Masala: ఈ ఒక్క పొడితో స్నాక్స్ కు నోరూరించే టేస్ట్, పిల్లలు అస్సలు వదలరు