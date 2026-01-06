అవకాడోలో గుండెకు మేలు చేసే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
ఎర్రని చెర్రీ పండ్లలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి రక్త నాళాలను రక్షించి, వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
రోజుకో చిన్న ముక్క డార్క్ చాక్లెట్ తినడం గుండె ఆరోగ్యాన్ని మేలు చేస్తుంది. ఇది స్ట్రోక్, డయాబెటిస్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
సిట్రస్ పండ్లలో కొలెస్ట్రాల్తో పోరాడే ఫైబర్, పొటాషియం అధికంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది.
ప్రతిరోజూ గుప్పెడు నట్స్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది. గుండె ధమనుల వాపు తగ్గుతుంది.
ఆలివ్ ఆయిల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు రక్త నాళాలను రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.
సాల్మన్ చేపలో ఒమేగా-3 అధికంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటును తగ్గించి గుండెను కాపాడుతుంది.
వెండి ఆభరణాలతో ఎంతో ఆరోగ్యం కూడా
బడ్జెట్ ధరలో భార్యకు మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలా? ఇవిగో బెస్ట్ ఐడియాస్!
ఈ అలవాట్లు ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతాయి తెలుసా?
పొట్టు సులువుగా రావాలంటే గుడ్లను ఇలా ఉడికించండి