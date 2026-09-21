బెల్లంలో జింక్, సెలీనియం లాంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి శరీరాన్ని రక్షించి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.
భోజనం చేసిన తర్వాత చిన్న బెల్లం ముక్క తింటే జీర్ణక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. కడుపు ఉబ్బరం లాంటి సమస్యలు సులభంగా తగ్గిపోతాయి.
రోజూ క్రమం తప్పకుండా బెల్లం తినే అలవాటు ఉంటే శ్వాసకోశ సమస్యల నుంచి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యానికి ఇది చాలా మంచిది.
బెల్లం తినడం వల్ల శరీరంలో ఎండార్ఫిన్లు అనే హ్యాపీ హార్మోన్లు విడుదల అవుతాయి. ఇవి మహిళల్లో వచ్చే ప్రీమెన్స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్ (PMS) లక్షణాలను తగ్గిస్తాయి.
బెల్లంలో ఐరన్, ఫోలేట్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఎర్ర రక్త కణాల స్థాయిని సాధారణంగా ఉంచి, రక్తహీనత రాకుండా అడ్డుకుంటాయి.
దగ్గు, జలుబుతో బాధపడేవారికి బెల్లం ఒక అద్భుతమైన ఔషధం. దీన్ని గోరువెచ్చని నీటిలో కలుపుకుని తాగొచ్చు లేదా టీ, కాఫీలలో చక్కెర బదులు వాడుకోవచ్చు.
బెల్లం ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ మితంగా తినడం మంచిది. సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మరింత ప్రయోజనకరం.
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