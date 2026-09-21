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రోజూ కొంచెం బెల్లం తింటే శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

life Sep 21 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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సీజనల్ వ్యాధులకు చెక్

బెల్లంలో జింక్, సెలీనియం లాంటి ముఖ్యమైన ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి శరీరాన్ని రక్షించి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి.

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జీర్ణక్రియలో వేగం

భోజనం చేసిన తర్వాత చిన్న బెల్లం ముక్క తింటే జీర్ణక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. కడుపు ఉబ్బరం లాంటి సమస్యలు సులభంగా తగ్గిపోతాయి.

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శ్వాసకోశ సమస్యలు దూరం

రోజూ క్రమం తప్పకుండా బెల్లం తినే అలవాటు ఉంటే శ్వాసకోశ సమస్యల నుంచి మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యానికి ఇది చాలా మంచిది.

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PMS సమస్యలు దూరం

బెల్లం తినడం వల్ల శరీరంలో ఎండార్ఫిన్లు అనే హ్యాపీ హార్మోన్లు విడుదల అవుతాయి. ఇవి మహిళల్లో వచ్చే ప్రీమెన్‌స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్ (PMS) లక్షణాలను తగ్గిస్తాయి.

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రక్తహీనత దూరం

బెల్లంలో ఐరన్, ఫోలేట్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఎర్ర రక్త కణాల స్థాయిని సాధారణంగా ఉంచి, రక్తహీనత రాకుండా అడ్డుకుంటాయి.

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జలుబు, దగ్గుకు చెక్

దగ్గు, జలుబుతో బాధపడేవారికి బెల్లం ఒక అద్భుతమైన ఔషధం. దీన్ని గోరువెచ్చని నీటిలో కలుపుకుని తాగొచ్చు లేదా టీ, కాఫీలలో చక్కెర బదులు వాడుకోవచ్చు.

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మితంగా తినడం

బెల్లం ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ మితంగా తినడం మంచిది. సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మరింత ప్రయోజనకరం.

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