పండుగలకు మీరు రాయల్ బ్లూ, గోల్డెన్ బార్డర్ ఉన్న పైఠాని సిల్క్ చీరను కట్టుకోవచ్చు. దీనిపై కాంట్రాస్ట్ కలర్ బ్లౌజ్ చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.
పూజకు బుట్టీ ప్రింట్ సిల్క్ చీరను కట్టుకోవచ్చు. ఇది మీకు సింపుల్, సోబర్ లుక్ ఇస్తుంది.
పండుగలకు ఇలాంటి బాటిల్ గ్రీన్ కలర్ బనారసి సిల్క్ చీర కట్టుకోవచ్చు. దీనిపై రాయల్ లుక్ ఇచ్చే జ్యువెలరీని తప్పక ట్రై చేయండి.
పెద్ద పండుగల సమయంలో ఎరుపు రంగు కాటన్ చీర కట్టుకోవచ్చు. దీనికి గోల్డెన్ కలర్ జ్యువెలరీ బాగా సెట్ అవుతుంది.
మీరు కాటన్ ఫ్లోరల్ డిజైన్ చీరను కూడా ట్రై చేయవచ్చు. దీనిపై ముత్యాల చెవి దిద్దులు చాలా క్యూట్గా కనిపిస్తాయి.
ఎవరికైనా మెజెంటా రంగు చీర చాలా అందంగా ఉంటుంది. దీనిపై టెంపుల్ జ్యువెలరీ ట్రై చేయవచ్చు.
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