పండగలు, పూజల వేళ.. ఇలా రాయల్ బ్లూ, గోల్డెన్ బోర్డర్ ఉన్న పైతానీ సిల్క్ చీర ట్రై చేయండి. దీనికి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజు ధరిస్తే.. మీ లుక్ అదిరిపోతుంది.
పూజ సమయంలో మీరు బుట్టీ ప్రింట్ సిల్క్ చీరను ఎంచుకోవచ్చు. ఇది మీకు ఎంతో సింపుల్ , క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
పూజకు మీరు బాటిల్ గ్రీన్ కలర్ బనారసీ సిల్క్ చీర కట్టుకోండి. దీనికి రాయల్ లుక్ ఇచ్చే జ్యువెలరీ జత చేస్తే అదిరిపోతుంది.
పూజలకు ఎరుపు రంగు కాటన్ చీర చక్కగా సెట్ అవుతుంది. దీనికి గోల్డెన్ జ్యువెలరీ వేసుకుంటే మీ లుక్ మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది.
కాటన్ ఫ్లోరల్ డిజైన్ చీరను కూడా మీరు ట్రై చేయవచ్చు. దీనికి ముత్యాల చెవి దిద్దులు పెట్టుకుంటే పండుగ పూట చాలా క్యూట్గా కనిపిస్తారు.
తులసి పూజకు మీరు మెజెంటా రంగు చీర వేసుకుంటే ఎంతో అందంగా ఉంటారు. దీనిపై టెంపుల్ జ్యువెలరీ ట్రై చేసి చూడండి.
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