నడుము, పొట్ట భాగం కాస్త లావుగా ఉన్నవారికి, ఎత్తు తక్కువ ఉన్నవారికి ఇది పర్ఫెక్ట్. ఈ తేలికైన చీర శరీరానికి హత్తుకుని స్లిమ్ లుక్ ఇస్తుంది. సన్నటి బార్డర్ దీనికి ప్లస్ పాయింట్.
భుజాలు, చేతులు లావుగా ఉన్నవారికి, చిన్న ఫంక్షన్లకు గ్రాండ్ లుక్ కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్. బార్డర్ లేని ఈ చీర శరీరాన్ని పొడవుగా చూపిస్తుంది.
పియర్-షేప్ శరీరాకృతి ఉన్నవారికి ఇది బాగా నప్పుతుంది. కేవలం ₹500 లోపు దొరికే ఈ మృదువైన బనారసి చీర ఉబ్బినట్లు కనిపించదు. డార్క్ పీకాక్ బ్లూ రంగు వల్ల స్లిమ్ లుక్ వస్తుంది.
ఆఫీస్కి వెళ్లేవారికి, మోడ్రన్ లుక్ ఇష్టపడే ప్లస్-సైజ్ మహిళల కోసం చేసినట్లు ఉంటుంది. ఈ చీర మీదున్న పొడవైన గీతల డిజైన్ శరీరాన్ని పొడవుగా, సన్నగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
రోజూ కట్టుకోవడానికి, టీచర్స్ లేదా ఆఫీస్ వేర్కు కంఫర్టబుల్ చీర కోసం చూసేవారికి ఇది సరైనది. ₹500 లోపు దొరికే ఈ చిన్న ప్రింట్ చీర, ఇండిగో రంగు లావుగా ఉన్నవారికి స్లిమ్ లుక్ ఇస్తుంది.
పొడవుగా ఉండే ప్లస్-సైజ్ మహిళలకు పండగ రోజుల్లో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఎంపిక ఇది. ఈ ఒకే రంగు చీర, బ్లౌజ్ కాంబినేషన్ శరీరాన్ని ఒకేలా, స్లిమ్గా కనిపించేలా చేస్తుంది.
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