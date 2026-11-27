కుర్తాలపై వర్టికల్ లైన్స్ ఉంటే పొట్ట పెద్దగా ఉన్నట్లు కనిపించదు. ఇవి మిమ్మల్ని సన్నగా చూపిస్తాయి.
ఈ రకమైన టాప్స్ పొట్ట దగ్గర ఫ్రీగా ఉండి, బెల్లీ ఫ్యాట్ బయటకు కనిపించకుండా కవర్ చేస్తాయి.
హై వెయిస్ట్ ప్యాంట్స్ వేసుకోవడం వల్ల పొట్ట తక్కువగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది, ఫిట్టింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది.
డార్క్ కలర్ బట్టలు వేసుకుంటే మీరు లావుగా ఉన్నట్లు అస్సలు కనిపించరు. స్లిమ్ లుక్ కోసం ఇవి బెస్ట్.
మనం ఎంచుకునే బట్టల మెటీరియల్ కూడా మనం సన్నగా లేదా లావుగా కనిపించేలా చేస్తుంది. కాబట్టి ఫ్యాబ్రిక్ ఎంపిక ముఖ్యం.
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