చెప్పులకు పట్టీలు కూడా అటాచ్ చేసి ఉంటే ఆ అందమే వేరు. ఈ చెప్పుల్లో తెల్లని ముత్యాలతో పాటు మీనాకారి డిజైన్ ఉన్న పట్టీ ఉంటుంది.
కుందన్ పట్టీల చెప్పులు ప్రస్తుతం ఫ్యాషన్ ట్రెండ్లో ఉన్నాయి. కాలేజీ అమ్మాయిలు ఫంక్షన్లకు వీటిని స్టైల్ చెయ్యడానికి ఇష్టపడుతున్నారు.
మెటాలిక్ పట్టీలు ఉన్న ఈ చెప్పులకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది. అమ్మాయిల నుంచి మహిళల వరకు పెళ్లిళ్లు లేదా ఇంట్లో జరిగే ఫంక్షన్లకు వీటిని వేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు.
మిర్రర్ వర్క్ ఉన్న పట్టీల చెప్పులు చూడటానికి సింపుల్గా ఉన్నా, అదిరిపోయే లుక్ ఇస్తాయి.
సన్నని చైన్ ఉన్న పట్టీల చెప్పులు అమ్మాయిలు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. వీటిని వేసుకుంటే, పట్టీలు విడిగా వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు.
ఘుంగ్రూ (గజ్జెలు) ఉన్న పట్టీల చెప్పులు మహిళలు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. ఈ రకం జూతీలలో బంగారు రంగు ముత్యాల దండతో పాటు గజ్జెల పట్టీ జతచేసి ఉంటుంది.
గోల్డెన్ పట్టీలు చెప్పులు చూడటానికి చాలా హెవీగా, రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. ఈ రకం చెప్పులకు రెండు వరుసల బంగారు రంగు ముత్యాల పట్టీ అటాచ్ చేసి ఉంటుంది.
