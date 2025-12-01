Telugu

రోజూ ఉదయాన్నే ఓట్స్ తింటే ఏమౌతుంది?

food-life Dec 01 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది..

అధిక కొలెస్ట్రాల్ గుండెపోటు, గుండె వైఫల్యం లాంటి గుండె సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఓట్స్‌లో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Freepik
బీపీని నియంత్రిస్తుంది

ఓట్స్‌లో అవెనాన్‌త్రామైడ్స్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి అధిక రక్తపోటు స్థాయిలను తగ్గించడానికి బాగా పనిచేస్తాయి.

Image credits: Freepik
జీర్ణక్రియను సులభం చేస్తుంది

ఓట్స్‌లో ఉండే కరిగే ఫైబర్ ఆహారాన్ని త్వరగా విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది.

Image credits: Freepik
శక్తిని ఇస్తుంది

వంద గ్రాముల ఓట్స్‌లో 16.9 గ్రాముల వరకు ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది, శరీరానికి చాలా శక్తిని ఇస్తుంది.

Image credits: Freepik
ఊపిరితిత్తులను కాపాడుతుంది

ఓట్స్ యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులను దూరంగా ఉంచుతాయి.

Image credits: Freepik
చర్మాన్ని కాపాడుతుంది

ఓట్స్‌లో సపోనిన్‌లు ఉంటాయి. ఇవి సహజమైన క్లెన్సర్‌లుగా పనిచేస్తాయి. ఇది ప్రకాశవంతమైన, మృదువైన చర్మానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Freepik
పొట్ట కొవ్వును తగ్గిస్తుంది

ఓట్స్‌లో అధిక మొత్తంలో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. అందుకే పొట్టలోని కొవ్వును సులభంగా తగ్గిస్తుంది.

Image credits: Freepik

