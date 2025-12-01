రోజూ ఉదయాన్నే ఓట్స్ తింటే ఏమౌతుంది?

అధిక కొలెస్ట్రాల్ గుండెపోటు, గుండె వైఫల్యం లాంటి గుండె సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఓట్స్లో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఓట్స్లో అవెనాన్త్రామైడ్స్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి అధిక రక్తపోటు స్థాయిలను తగ్గించడానికి బాగా పనిచేస్తాయి.
ఓట్స్లో ఉండే కరిగే ఫైబర్ ఆహారాన్ని త్వరగా విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది.
వంద గ్రాముల ఓట్స్లో 16.9 గ్రాముల వరకు ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది, శరీరానికి చాలా శక్తిని ఇస్తుంది.
ఓట్స్ యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులను దూరంగా ఉంచుతాయి.
ఓట్స్లో సపోనిన్లు ఉంటాయి. ఇవి సహజమైన క్లెన్సర్లుగా పనిచేస్తాయి. ఇది ప్రకాశవంతమైన, మృదువైన చర్మానికి సహాయపడుతుంది.
ఓట్స్లో అధిక మొత్తంలో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. అందుకే పొట్టలోని కొవ్వును సులభంగా తగ్గిస్తుంది.
