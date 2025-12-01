Telugu

ఈ మొక్కలు ఉంటే ఇంట్లోకి ఒక్క దోమ కూడా అడుగుపెట్టదు

gardening Dec 01 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
థైమ్..

కీటకాలను దూరంగా ఉంచడానికి ఈ మొక్కను ఇంట్లో పెంచడం మంచిది. థైమ్ మొక్కను చాలా సులభంగా పెంచవచ్చు.

రోజ్మేరీ

రోజ్మేరీ మొక్క దోమలను, ఈగలను తరిమికొడుతుంది. దీని ఘాటైన వాసనను దోమలు తట్టుకోలేవు.

లావెండర్

లావెండర్ చాలా అందమైన ఊదా రంగు మొక్క. దీని వాసన మనుషులకు ఇష్టమైనా, దోమలకు అస్సలు నచ్చదు.

బంతి పువ్వు

సీతాకోకచిలుకలకు, పక్షులకు బంతి పువ్వులంటే ఇష్టం. కానీ దీని వాసన దోమలకు నచ్చదు.

నిమ్మగడ్డి

నిమ్మగడ్డి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా కీటకాలను తరిమికొట్టడానికి కూడా మంచిది. దీన్ని ఇంట్లో పెంచితే దోమలు రాకుండా నివారించవచ్చు.

పుదీనా

పుదీనా రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా దోమలను తరిమికొట్టడానికి కూడా మంచిది. ఇంట్లో సులభంగా పెంచుకోగల మొక్క పుదీనా.

