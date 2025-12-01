Telugu

విరిసిన పువ్వుల్లాంటి అందమైన మెట్టెలు

Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram@v_one_jewellery
ట్రెండీ మెట్టెల డిజైన్లు

మార్కెట్లో వెండితో చేసిన అందమైన మెట్టెలు ఇవి. వీటి కేవలం రూ.300 నుంచి రూ.500లకే అందుబాటులో ఉంటాయి. 

Image credits: Asianet News
పింక్ స్టోన్ మెట్టెలు

ఇలాంటి పింక్ స్టోన్  మెట్టెలు కొత్త పెళ్లయిన వారికి నప్పుతాయి.  రోజువారీ వాడకానికి ఇవి మంచి ఆప్షన్. రూ.250 నుంచి 400 రూపాయలలోనే ఇవి లభిస్తాయి.

Image credits: social media
అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు

ఆక్సిడైజ్డ్ ఫినిషింగ్‌తో వచ్చే మెట్టెలు ఇవి. ఈ మెట్టెలు పాదాలకు బోహో, ఇండో-వెస్ట్రన్ స్టైల్ ఇస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
పూల నగిషీ చెక్కిన మెట్టెలు

పూల నగిషీ చెక్కిన మెట్టెలు పాదాలకు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి. కేవలం రూ.350 నుంచి రూ.500 బడ్జెట్‌లో ఇవి లభిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
లటకన్ ఘుంగ్రూ డిజైన్ మెట్టెలు

తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఇలాంటి లటకన్ ఘుంగ్రూ డిజైన్ మెట్టెలు నచ్చుతాయి. వీటిని మీరు రోజువారీ వాడానికి వినియోగించుకోవచ్చు.

Image credits: Facebook- Khushbu Jewellers
మినిమల్ లైన్ స్టోన్ డిజైన్ మెట్టెలు

మినిమల్ లైన్ స్టోన్ డిజైన్ మెట్టెలు చాలా ఆధునికంగా, అందంగా కనిపిస్తాయి. అమ్మాయిలకు రూ.300 నుంచి రూ.450 బడ్జెట్‌లో ఇవి రోజూ ధరించడానికి ఉత్తమ ఎంపిక.

Image credits: Instagram@shee_forever_
రంగురాళ్ల మినీ మెట్టెలు

ఈ మెట్టెలకు రంగురాళ్లు పొదిగి ఉంటాయి. ఇవి పాదాలకు మెరుపును ఇస్తాయి. కేవలం రూ.350 నుంచి రూ.500 బడ్జెట్‌లో ఇవి దొరుకుతాయిి.

Image credits: instagram- Khushbu Jewellers

