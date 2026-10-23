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Baby Earrings: చిన్నపిల్లలకు సూటయ్యే క్యూట్ సిల్వర్ ఇయర్ ఇయర్ రింగ్స్

life Oct 23 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
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సింపుల్ స్టడ్స్..

సింపుల్ గా ఉండాలి, తేలికగా ఉండాలి అంటే.. ఇలాంటి సింపుల్ స్టడ్స్ ట్రై చేయండి. ఇవి చెవులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించవు. చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: Gemini AI
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బటన్ డిజైన్

వెండి బటన్ కమ్మలు పిల్లల సున్నితమైన చర్మానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించవు.  వీటి సింపుల్, స్మూత్ డిజైన్ ఏ డ్రెస్‌కైనా ఈజీగా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: Gemini AI
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ఫ్లాట్ స్టడ్స్

ఫ్లాట్ డిజైన్ వెండి స్టడ్స్ పిల్లలకు సేఫ్ అండ్ క్లాసీ ఆప్షన్. వీటిలో ఎలాంటి పదునైన అంచులు ఉండవు. కాబట్టి పిల్లలు ఆడుకుంటున్నప్పుడు లేదా నిద్రపోతున్నప్పుడు గుచ్చుకోవు.

Image credits: Gemini AI
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స్క్రూ-బ్యాక్

స్క్రూ-బ్యాక్ వెండి కమ్మలు పిల్లలకు అత్యంత సురక్షితమైనవి. ఇవి చెవి నుంచి అంత సులభంగా కింద పడిపోవు. ఎక్కువ కాలం పాటు సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.

Image credits: Gemini AI
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ఫ్లవర్ షేప్

చిన్న పువ్వు ఆకారంలో ఉండే వెండి కమ్మలు పిల్లలకు చాలా క్యూట్‌గా ఉంటాయి. వీటి మృదువైన, గుండ్రని అంచులు చెవులకు ఎలాంటి హాని చేయవు.

Image credits: Gemini AI
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స్టార్ స్టడ్స్..

హైపోఅలెర్జెనిక్ వెండితో చేసిన కమ్మలు పిల్లల చర్మానికి చాలా సురక్షితం. ఇవి అలర్జీలు, ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పును తగ్గిస్తాయి. పిల్లలకు ఎంతో కంఫర్ట్ ఇస్తాయి.

Image credits: Gemini AI

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