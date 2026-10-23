Baby Earrings: చిన్నపిల్లలకు సూటయ్యే క్యూట్ సిల్వర్ ఇయర్ ఇయర్ రింగ్స్

సింపుల్ గా ఉండాలి, తేలికగా ఉండాలి అంటే.. ఇలాంటి సింపుల్ స్టడ్స్ ట్రై చేయండి. ఇవి చెవులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించవు. చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి.
వెండి బటన్ కమ్మలు పిల్లల సున్నితమైన చర్మానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించవు. వీటి సింపుల్, స్మూత్ డిజైన్ ఏ డ్రెస్కైనా ఈజీగా సెట్ అవుతుంది.
ఫ్లాట్ డిజైన్ వెండి స్టడ్స్ పిల్లలకు సేఫ్ అండ్ క్లాసీ ఆప్షన్. వీటిలో ఎలాంటి పదునైన అంచులు ఉండవు. కాబట్టి పిల్లలు ఆడుకుంటున్నప్పుడు లేదా నిద్రపోతున్నప్పుడు గుచ్చుకోవు.
స్క్రూ-బ్యాక్ వెండి కమ్మలు పిల్లలకు అత్యంత సురక్షితమైనవి. ఇవి చెవి నుంచి అంత సులభంగా కింద పడిపోవు. ఎక్కువ కాలం పాటు సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.
చిన్న పువ్వు ఆకారంలో ఉండే వెండి కమ్మలు పిల్లలకు చాలా క్యూట్గా ఉంటాయి. వీటి మృదువైన, గుండ్రని అంచులు చెవులకు ఎలాంటి హాని చేయవు.
హైపోఅలెర్జెనిక్ వెండితో చేసిన కమ్మలు పిల్లల చర్మానికి చాలా సురక్షితం. ఇవి అలర్జీలు, ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పును తగ్గిస్తాయి. పిల్లలకు ఎంతో కంఫర్ట్ ఇస్తాయి.
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