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Rice Water: బియ్యం నీరు ప్రతిరోజూ ముఖానికి రాస్తే ఏం జరుగుతుంది?

life Oct 23 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:freepik
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ముఖానికి ఉపశమనం..

బియ్యం నీటిలో ఉండే పోషకాలు.. చర్మంపై వచ్చే మంట, చికాకు తగ్గిస్తాయి. ఇది.. మీ ముఖానికి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. 

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మృదువైన చర్మం..

బియ్యం నీటిని తరచుగా వాడటం వల్ల ముఖంపై ఉండే చిన్న చిన్న రంధ్రాలు మూసుకుంటాయి. దీనివల్ల చర్మం చాలా మృదువుగా మారుతుంది.

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ఆయిలీ స్కిన్‌కు చాలా మంచిది

ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నవారికి బియ్యం నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. ఇది సన్ టాన్‌ను తగ్గించడంలో సహాయపడటమే కాకుండా, ముఖానికి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది.

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వారానికి ఎన్నిసార్లు వాడాలి?

వారానికి రెండుసార్లు ఈ బియ్యం నీటిని ముఖానికి రాసుకుంటే చర్మం సహజంగానే మెరుస్తుంది. మంచి గ్లో మీ సొంతం అవుతుంది.

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