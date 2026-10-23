Rice Water: బియ్యం నీరు ప్రతిరోజూ ముఖానికి రాస్తే ఏం జరుగుతుంది?

బియ్యం నీటిలో ఉండే పోషకాలు.. చర్మంపై వచ్చే మంట, చికాకు తగ్గిస్తాయి. ఇది.. మీ ముఖానికి మంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
బియ్యం నీటిని తరచుగా వాడటం వల్ల ముఖంపై ఉండే చిన్న చిన్న రంధ్రాలు మూసుకుంటాయి. దీనివల్ల చర్మం చాలా మృదువుగా మారుతుంది.
ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నవారికి బియ్యం నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. ఇది సన్ టాన్ను తగ్గించడంలో సహాయపడటమే కాకుండా, ముఖానికి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది.
వారానికి రెండుసార్లు ఈ బియ్యం నీటిని ముఖానికి రాసుకుంటే చర్మం సహజంగానే మెరుస్తుంది. మంచి గ్లో మీ సొంతం అవుతుంది.
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