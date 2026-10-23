షుగర్ పేషెంట్లు పొరపాటున కూడా తినకూడని 7 ఆహారాలు

స్వీట్లు, చాక్లెట్లు, కేకులు, కుకీలు, ఐస్ క్రీమ్స్ వంటి వాటిలో రిఫైన్డ్ షుగర్, మైదా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అమాంతం పెంచేస్తాయి.
మార్కెట్లో దొరికే స్వీట్ సిరియల్స్ ఎక్కువగా ప్రాసెస్ చేయబడతాయి. వీటిలో అదనపు చక్కెరలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటికి దూరంగా ఉండాలి.
సోడాలు, ఎనర్జీ డ్రింక్స్, స్పోర్ట్స్ డ్రింక్స్ వంటి వాటిలో చక్కెర లేదా హై-ఫ్రక్టోజ్ కార్న్ సిరప్ మోతాదుకు మించి ఉంటుంది. ఇవి షుగర్ పేషెంట్లకు చాలా ప్రమాదకరం.
పండ్ల రసాలు, ప్యాక్ చేసిన ఫ్రూట్ డ్రింక్స్ తయారీలో ఆరోగ్యకరమైన ఫైబర్ తొలగిపోతుంది. దీనివల్ల వాటిలోని చక్కెర రక్తంలోకి చాలా వేగంగా కలిసిపోతుంది.
షుగర్ పేషెంట్లు తీపి సిరప్లు, క్రీమర్లు కలిపిన కాఫీలను తాగడం మానుకోవాలి. ఇవి బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెరగడానికి కారణమవుతాయి.
వైట్ బ్రెడ్, వైట్ రైస్, వైట్ పాస్తా వంటివి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను వేగంగా పెంచుతాయి. కాబట్టి మధుమేహం ఉన్నవారు వీటిని తినకపోవడమే మంచిది.
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