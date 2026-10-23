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షుగర్ పేషెంట్లు పొరపాటున కూడా తినకూడని 7 ఆహారాలు

life Oct 23 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits: Getty
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స్వీట్లు, చాక్లెట్లు, కేకులు, ఐస్ క్రీమ్స్

స్వీట్లు, చాక్లెట్లు, కేకులు, కుకీలు, ఐస్ క్రీమ్స్ వంటి వాటిలో రిఫైన్డ్ షుగర్, మైదా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అమాంతం పెంచేస్తాయి.

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తీపి కలిపిన తృణధాన్యాలు (సిరియల్స్)

మార్కెట్లో దొరికే స్వీట్ సిరియల్స్ ఎక్కువగా ప్రాసెస్ చేయబడతాయి. వీటిలో అదనపు చక్కెరలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటికి దూరంగా ఉండాలి.

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సోడాలు, ఎనర్జీ డ్రింక్స్

సోడాలు, ఎనర్జీ డ్రింక్స్, స్పోర్ట్స్ డ్రింక్స్ వంటి వాటిలో చక్కెర లేదా హై-ఫ్రక్టోజ్ కార్న్ సిరప్ మోతాదుకు మించి ఉంటుంది. ఇవి షుగర్ పేషెంట్లకు చాలా ప్రమాదకరం.

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పండ్ల రసాలు (ఫ్రూట్ జ్యూస్)

పండ్ల రసాలు, ప్యాక్ చేసిన ఫ్రూట్ డ్రింక్స్ తయారీలో ఆరోగ్యకరమైన ఫైబర్ తొలగిపోతుంది. దీనివల్ల వాటిలోని చక్కెర రక్తంలోకి చాలా వేగంగా కలిసిపోతుంది.

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కాఫీ

షుగర్ పేషెంట్లు తీపి సిరప్‌లు, క్రీమర్‌లు కలిపిన కాఫీలను తాగడం మానుకోవాలి. ఇవి బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెరగడానికి కారణమవుతాయి.

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పాస్తా, వైట్ రైస్

వైట్ బ్రెడ్, వైట్ రైస్, వైట్ పాస్తా వంటివి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను వేగంగా పెంచుతాయి. కాబట్టి మధుమేహం ఉన్నవారు వీటిని తినకపోవడమే మంచిది.

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