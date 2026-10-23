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1 గ్రాములో వచ్చే గోల్డ్ లాకెట్స్.. ఎంత బాగున్నాయో!

life Oct 23 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest
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బటర్ ఫ్లై లాకెట్

స్టోన్స్ పొదిగిన బటర్ ఫ్లై డిజైన్ లాకెట్ సింపుల్‌గా, స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది. రోజువారీ వాడకానికి చక్కగా సరిపోతుంది.

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ఫిష్ లాకెట్

ఫిష్ డిజైన్ లాకెట్ చాలా తక్కువ బరువులో వస్తుంది. సన్నటి చైన్ కి జత చేస్తే సూపర్ గా ఉంటుంది.

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ముత్యం లాకెట్

ట్రెడిషనల్ డిజైన్స్ ఇష్టపడేవారికి ముత్యం పొదిగిన లాకెట్ మంచి ఎంపిక. మెడకు ప్రత్యేకమైన అందాన్ని ఇస్తుంది.

Image credits: pinterest
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స్టార్ లాకెట్

స్టార్ డిజైన్ లాకెట్ ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ లోనే ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్ లో వచ్చే ఈ లాకెట్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు సూపర్ గా ఉంటుంది.

Image credits: pinterest
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హార్ట్ షేప్ లాకెట్

హార్ట్ షేప్ లాకెట్ ని ఇష్టపడనివారు ఉండరు. ఈ లాకెట్ ఎలాంటి దుస్తులతో అయినా చక్కగా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: pinterest
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ఈవిల్ ఐ లాకెట్

ఈవిల్ ఐ లాకెట్ ని చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఎవ్వరైనా వేసుకోవచ్చు. ఇది వేసుకుంటే చెడు దృష్టి పడదని చాలామంది నమ్ముతారు.

Image credits: pinterest
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ఫ్లవర్ లాకెట్

మధ్యలో స్టోన్ తో ఉన్న ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ లాకెట్ ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తుంది. బాక్స్ డిజైన్ చైన్ కి చక్కగా నప్పుతుంది.

Image credits: Chidambaram Gold Covering
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సింపుల్ లాకెట్

చిన్న లాకెట్ అయినా స్టైలిష్ లుక్‌లో మెరిసిపోవాలంటే ఇలాంటి లాకెట్స్ ని ఎంచుకోవచ్చు. తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి.

Image credits: starkle.in

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