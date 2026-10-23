Necklace Designs: తులం బంగారంలోపే లభించే లైట్ వెయిట్ గోల్డ్ నక్లెస్

ఇది లైట్ వెయిట్ చైన్ డిజైన్. కానీ, దానికి ఉన్న చిన్న చిన్న స్టోన్ మోటిఫ్స్.. ఆ చైన్ కి మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
రబీ రాళ్లతో కూడిన మూడు పేటల బంగారు గొలుసు నెక్లెస్, దానికి సరిపోయే డిజైనర్ గాజుల సెట్ ఇది.పెళ్లిళ్లు, వేడుకలలో సాంప్రదాయ దుస్తులతో జత చేస్తే పరిపూర్ణమైన బ్రైడల్ లుక్ ఇస్తుంది.
ఇది డైమండ్ లుక్ ఇస్తుంది. కానీ, తక్కువ బరువులోనే ఈజీగా లభిస్తుంది. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
మూడు చిన్న పూల పెండెంట్లతో ఉన్న లైట్వెయిట్ చైన్ ఇది. సింపుల్ ఫంక్షన్లకు, రోజువారీ వాడకానికి ఇది ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
బంగారం, స్టోన్స్ కాంబినేషనల్ లో మెరిసే నెక్లెస్, దాని కాంబినేషన్ బ్రాస్లెట్ సెట్ ఇది. మోడరన్ దుస్తులు, వెస్ట్రన్ వేర్పైకి ఇది చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది.
మెరిసే రాళ్ల కాంబినేషన్లో ఉన్న డిజైనర్ నెక్లెస్ సెట్ ఇది. గ్రాండ్ పార్టీలు, రిసెప్షన్ల వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ధరించడానికి ఇది ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది.
చిన్న వాటర్ డ్రాప్ రాళ్ల హ్యాంగింగ్స్తో సున్నితంగా డిజైన్ చేసిన గోల్డ్ చైన్ ఇది. తక్కువ బరువుతో ఉంటూనే మెడకు నిండుతనాన్ని, ఆకర్షణీయమైన లుక్ను అందిస్తుంది.
లేత పర్పుల్ రంగు వాటర్ డ్రాప్ షేప్ రాళ్లతో డిజైన్ చేసిన ఈ సింపుల్ గోల్డ్ నెక్లెస్ చాలా క్లాసీగా ఉంది.ఇది ఫార్మల్ వేర్తో పాటు క్యాజువల్, పార్టీ దుస్తులకు చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది.
ముత్యాలు, బంగారు పూసల కలయికతో తయారు చేసిన ఈ నెక్లెస్ క్లాసిక్ డిజైన్గా నిలుస్తుంది. ట్రెడిషనల్, క్యాజువల్ వేర్ రెండింటిపైకీ ఇది ఎంతో హుందాగా కనిపిస్తుంది.
స్క్వేర్ షేప్ పెండెంట్ , బంగారు పూసల అమరికతో ఉన్న ఈ చైన్ ఎంతో నయా మోడల్గా ఉంది. డైలీవేర్ లేదా ఆఫీస్ వేర్కి అనువుగా ఉండే సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్ నెక్లెస్ ఇది.
సన్నని గోల్డ్ చైన్ కి మ్యాచ్ అయ్యేలా పూల ఆకారపు పెండెంట్ , దానికి మ్యాచ్ అయ్యే ఇయర్ రింగ్స్.. మంచి క్లాసీ, ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి.
ముత్యాలు, చిన్న బంగారు గొలుసుల లేయర్లతో చేసిన ఈ నెక్లెస్ రాయల్ లుక్ను ఇస్తుంది. పట్టు చీరలు లేదా గ్రాండ్ ఎత్నిక్ వేర్పైకి ఈ డిజైన్ ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణను ఇస్తుంది.
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