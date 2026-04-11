ఎంత బాగా చేసిన సాంబార్ రుచిగా రావడం లేదా? అయితే మీరు కచ్చితంగా ఈ చిన్న మ్యాజిక్ మిస్ చేస్తున్నారు. ఇది గానీ పాటిస్తే సాంబార్ రుచి అదిరిపోతుంది. నోట్లో నీళ్లు రావాల్సిందే..
ముందుగా, కట్ చేసుకున్న కూరగాయ ముక్కలు, కందిపప్పులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కుక్కర్లో మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.
ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఎండు మిరపకాయలతో పాటు కొబ్బరి తురుమును కూడా వేయించి మిక్సీలో మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఇది ఒక పద్ధతి.
సాంబార్ రుచిలో ఎండు మిరపకాయలది కీలక పాత్ర. వంటకు వాడే ఎండుమిర్చి నాణ్యంగా ఉంటే సాంబార్ రుచి రెట్టింపు అవుతుంది.
మసాలా దినుసులను వేయించి మిక్సీలో రుబ్బితే ఒక రకమైన రుచి వస్తుంది. వాటిని వేయించకుండా పచ్చిగానే రుబ్బితే మరో అద్భుతమైన రుచి వస్తుంది.
ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఎండు మిరపకాయలు, పసుపు పొడిని వేయించకుండా.. పచ్చిగానే మిక్సీలో వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఈసారి ఇలా ట్రై చేయండి.
తాలింపు పెట్టేటప్పుడు మినపప్పు, ఇంగువ, ఆవాలు, కరివేపాకు వేయాలి. దీనికి కొబ్బరి నూనె లేదా నెయ్యి వేస్తే రుచి అదిరిపోతుంది.
సాంబార్లో ఉప్పు, పులుపు, కారం సరిగ్గా సరిపోయేలా చూసుకోవాలి. అవసరమైతే, అర చెంచా బెల్లం వేస్తే సాంబార్ రుచి మరింత పెరుగుతుంది.
