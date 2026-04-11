Telugu

Sambar Recipe: ఈ ఒక్క పొడి వేస్తే.. సాంబార్‍ను గడ గడా తాగేస్తారు

food-life Apr 11 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Image: Freepik
Telugu

ఈ ఒక్కటి వేస్తే చాలు.. అన్నం, సాంబార్​తో లాగించేస్తారు

ఎంత బాగా చేసిన సాంబార్ రుచిగా రావడం లేదా? అయితే మీరు కచ్చితంగా ఈ చిన్న మ్యాజిక్ మిస్ చేస్తున్నారు. ఇది గానీ పాటిస్తే సాంబార్ రుచి అదిరిపోతుంది. నోట్లో నీళ్లు రావాల్సిందే..

Image credits: AI Image
Telugu

కూరగాయలు, పప్పు ఉడికించాలి

ముందుగా, కట్ చేసుకున్న కూరగాయ ముక్కలు, కందిపప్పులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కుక్కర్​లో మెత్తగా ఉడికించుకోవాలి.

Image credits: instagram
Telugu

మసాలా వేయించుకోవాలి

ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఎండు మిరపకాయలతో పాటు కొబ్బరి తురుమును కూడా వేయించి మిక్సీలో మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఇది ఒక పద్ధతి.

Image credits: AI Image
Telugu

ఎండుమిర్చి మంచివి వాడాలి

సాంబార్ రుచిలో ఎండు మిరపకాయలది కీలక పాత్ర. వంటకు వాడే ఎండుమిర్చి నాణ్యంగా ఉంటే సాంబార్ రుచి రెట్టింపు అవుతుంది.

Image credits: instagram
Telugu

పచ్చి మసాలాతో మరో రుచి

మసాలా దినుసులను వేయించి మిక్సీలో రుబ్బితే ఒక రకమైన రుచి వస్తుంది. వాటిని వేయించకుండా పచ్చిగానే రుబ్బితే మరో అద్భుతమైన రుచి వస్తుంది.

Image credits: instagram
Telugu

వేయించకుండా ప్రయత్నించండి

ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు, ఎండు మిరపకాయలు, పసుపు పొడిని వేయించకుండా.. పచ్చిగానే మిక్సీలో వేసి మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి. ఈసారి ఇలా ట్రై చేయండి.

Image credits: instagram
Telugu

నెయ్యితో తాలింపు పెట్టండి

తాలింపు పెట్టేటప్పుడు మినపప్పు, ఇంగువ, ఆవాలు, కరివేపాకు వేయాలి. దీనికి కొబ్బరి నూనె లేదా నెయ్యి వేస్తే రుచి అదిరిపోతుంది.

Image credits: instagram
Telugu

ఉప్పు, పులుపు, కారం

సాంబార్​లో ఉప్పు, పులుపు, కారం సరిగ్గా సరిపోయేలా చూసుకోవాలి. అవసరమైతే, అర చెంచా బెల్లం వేస్తే సాంబార్ రుచి మరింత పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty

