Rock Salt vs Regular Salt: వంటలోకి కల్లుప్పు మంచిదా? సాల్ట్ మంచిదా?

ఈ సందేహం చాలామందికి ఉంటుంది. కల్లుప్పు హజమైనది. ఇందులో ఎలాంటి కెమికల్స్ ఉండవు. సాధారణ ఉప్పుతో పోలిస్తే ఇందులో క్యాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం సాధారణ పొడి ఉప్పుతో పోలిస్తే కల్లుప్పులో సోడియం శాతం కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ అనేది ఇక్కడ చూద్దాం.
కల్లుప్పులోని ఖనిజాలు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. అలాగే శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచడంతో పాటు నరాలు, కండరాల పనితీరుకు ఇవి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
శరీరంలో అయోడిన్ లోపం తగ్గడానికి సాధారణ పొడి ఉప్పును ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అయితే, కల్లుప్పు కంటే ఇందులో సోడియం స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
ప్రాసెస్ చేయని, సహజమైన ప్రయోజనాలు కావాలంటే కల్లుప్పు వాడటం ఉత్తమం. కానీ, ఇందులో అయోడిన్ తక్కువగా ఉంటుందనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి.
అయోడిన్ లోపం, థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉన్నవారు కల్లుప్పును ఉపయోగించడం చాలా మంచిది.
కల్లుప్పు సహజమైనది, ఖనిజాలు ఉన్నప్పటికీ అయోడిన్ తక్కువ. పొడి ఉప్పులో సోడియం, అయోడిన్ రెండూ ఉంటాయి. అయితే, సోడియం ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు.
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