పువ్వు ఆకారంలో ఉన్న ఆక్సిడైజ్డ్ మెట్టెలు వేలికి నిండుగా కనిపిస్తాయి. రోజూవారీ వాడకానికి చాలా బాగుంటాయి.
ఎనామిల్ పెయింట్ తో ఉన్న ఈ అడ్జస్టబుల్ మెట్టెలు పాదాలకు కొత్త మెరుపునిస్తాయి. చాలా తక్కువ ధరలో తీసుకోవచ్చు.
ఫ్యాషన్ కోరుకునేవారికి కుందన్స్ పొదిగిన ఈ వెండి మెట్టెలు మంచి ఎంపిక. స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాియ.
హార్ట్ షేప్ మెట్టెలు ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ లోనే ఉంటాయి. ఇవి సింపుల్ గా ఉంటాయి. డైలీవేర్ కి బెస్ట్.
ఆకుల డిజైన్ లో ఉన్న ఈ మెట్టెలు మోడ్రన్ లుక్ ఇస్తాయి. అర తులంలో తీసుకోవచ్చు. ఇవి ఎక్కువకాలం మన్నుతాయి.
లీఫ్, హార్ట్ షేప్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఈ మెట్టెలు కొత్తగా పెళ్లైనవారికి చాలా బాగుంటాయి. డైలీవేర్ కి సూపర్ గా సెట్ అవుతాయి.
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