ప్రస్తుతం యాక్రిలిక్ గాజులు ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఇవి తేలికగా ఉండడంతో పాటూ తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. అందుకే కాలేజీ అమ్మాయిలకు ఇవి ఫేవరెట్గా మారాయి.
ఇవి చూడటానికి అచ్చం గాజు గాజుల్లాగే ఉంటాయి, కానీ సులువుగా పగలవు. జీన్స్, కుర్తీల వంటి డ్రెస్సులపైకి చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తాయి.
వైబ్రెంట్ కలర్స్ ఇష్టపడేవారికి నియాన్ యాక్రిలిక్ గాజులు బెస్ట్ ఛాయిస్. పార్టీలు, ఫ్రెండ్స్తో ట్రిప్స్కి వెళ్లినప్పుడు ఇవి మిమ్మల్ని స్పెషల్గా చూపిస్తాయి.
యాక్రిలిక్ మెటీరియల్లో మెరిసే గ్లిట్టర్స్తో వచ్చే ఈ గాజులు రాత్రి పూట జరిగే ఫంక్షన్లకు బాగా సెట్ అవుతాయి.
ఇది ఒక్క గాజు వేసుకుంటే చాలు అనుకునేవారికి ఈ మందపాటి కఫ్ స్టైల్ గాజులు బాగా నచ్చుతాయి.
రకరకాల రంగుల్లో ఉండే సన్నని యాక్రిలిక్ గాజులను వేసుకుంటే ఇంద్రధనుస్సులా ఉంటుంది.
యాక్రిలిక్ గాజులపై పువ్వులు లేదా జ్యామితీయ డిజైన్లు ప్రింట్ చేసినవి ఇప్పుడు అమ్మాయిలకు బాగా నచ్చుతాయి.
