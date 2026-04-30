Telugu

Bathroom Plants: బాత్రూమ్ లో ఈ మొక్కలు ఉంటే.. దుర్వాసన రాదు..!

gardening Apr 30 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
పీస్ లిల్లీ..

మీ బాత్రూమ్ లో పీస్ లిల్లీ ఉంటే.. దుర్వాసన రాదు. ఈ మొక్కను పెంచడం చాలా సులభం. ఇది గాలిలోని విష పదార్థాలను తొలగించి, గాలిని శుభ్రపరుస్తుంది. 

Image credits: Getty
బోస్టన్ ఫెర్న్

బోస్టన్ ఫెర్న్ మొక్క తేమ ఉన్న ప్రదేశాల్లో సులభంగా పెరుగుతుంది. ఇది గాలిని శుభ్రం చేయగలదు. బాత్రూంలోని దుర్వాసనను పోగొట్టడానికి కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.

Image credits: instagram
అరెకా పామ్

బాత్రూంలోని చెడు వాసనను పోగొట్టడానికి అరెకా పామ్ మొక్క సరిపోతుంది. ఇది గాలిలోని కాలుష్య కారకాలను సులభంగా తొలగించగలదు.

Image credits: Chatgpt
స్నేక్ ప్లాంట్

స్నేక్ ప్లాంట్‌ను తక్కువ సంరక్షణతో సులభంగా పెంచవచ్చు. ఇది బాత్రూంలోని దుర్వాసనను తేలికగా తొలగించగలదు.

Image credits: Getty
స్పైడర్ ప్లాంట్

స్పైడర్ ప్లాంట్‌ను కూడా తక్కువ శ్రద్ధతో సులభంగా పెంచవచ్చు. ఇది గాలిలోని విష పదార్థాలను తొలగించి, గాలిని స్వచ్ఛంగా మారుస్తుంది.

Image credits: Getty
కలబంద

కలబంద మొక్క తేమను ఇష్టపడుతుంది. ఇది గాలిని శుభ్రపరచగలదు. బాత్రూంలోని దుర్వాసనను తొలగించడానికి కలబంద మొక్కను పెంచితే చాలు.

Image credits: meta ai
బ్యాంబూ పామ్

గాలిని శుభ్రపరచడానికి బ్యాంబూ పామ్ మొక్కను పెంచడం మంచిది. ఇది బాత్రూంలోని చెడు వాసనను కూడా దూరం చేస్తుంది.

Image credits: Getty

Henna Plant: చిన్న కొమ్మతో కుండీలో గోరింటాకు మొక్క ఈజీగా పెంచేయచ్చు..!

Tulsi Plant: గింజలు ఇలా చల్లినా తులసి మొక్క గుబురుగా పెరుగుతుంది

Curry Leaves: ఈ ఒక్కటి వేస్తే కరివేపాకు మొక్క ఫాస్ట్ గా పెరుగుతుంది!

Gardening Tips: ఇంట్లో స్నేక్ ప్లాంట్ పెంచితే ఎన్ని లాభాలో..!