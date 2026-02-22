దీన్ని వేసవి మొక్కగా చెబుతారు. ఎంతటి తీవ్రమైన ఎండలోనైనా దీని రంగురంగుల పువ్వులు పూస్తూనే ఉంటాయి. దీనికి ఎక్కువ నీళ్లు అవసరం లేదు. పొడి నేలలో కూడా ఇది బాగా పెరుగుతుంది.
తీవ్రమైన వేడి, తక్కువ నీరు, తక్కువ సంరక్షణతో బతుకుతుంది. దీన్ని ఇండోర్, ఔట్డోర్.. రెండు చోట్లా సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.
వేసవికి ఇది బెస్ట్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్లో ఒకటి. తీవ్రమైన ఎండలో కూడా దీని ప్రకాశవంతమైన పువ్వులు పూసి ఉంటాయి. ఇవి మీ గార్డెన్ను రంగులమయం చేస్తాయి.
నర్సరీల్లో కచ్చితంగా ఉండే మొక్క ఇది. దీన్ని పెంచడానికి పెద్దగా కష్టపడక్కర్లేదు. గుప్పెడు నీళ్లు రెండు రోజులకోసారి పోస్తే చాలు.
ఇది ఎక్కువగా తెలుగువారి ఇళ్లల్లో కనిపిస్తుంది. దీన్ని పెంచడం చాలా సులువు. ఇది తీగ కాబట్టి అల్లుకుపోతుంది.
