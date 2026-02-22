Telugu

ఎంతటి ఎండనైనా తట్టుకునే మొక్కలు, ఇంట్లో పెంచుకోవచ్చు

Author: Haritha Chappa Image Credits:gemini
బోగన్‌విలియా (కాగితం పువ్వుల మొక్క)

దీన్ని వేసవి మొక్కగా చెబుతారు. ఎంతటి తీవ్రమైన ఎండలోనైనా దీని రంగురంగుల పువ్వులు పూస్తూనే ఉంటాయి. దీనికి ఎక్కువ నీళ్లు అవసరం లేదు. పొడి నేలలో కూడా ఇది బాగా పెరుగుతుంది.

పోర్టులాకా (గడ్డి పువ్వులు)

దీన్ని 'సన్ లవర్ ప్లాంట్' అని పిలుస్తారు. ఎండ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, పువ్వులు అంత ఎక్కువగా పూస్తాయి. తక్కువ నీటితో కూడా ఇది వారాలపాటు తాజాగా ఉంటుంది.
స్నేక్ ప్లాంట్

తీవ్రమైన వేడి, తక్కువ నీరు, తక్కువ సంరక్షణతో  బతుకుతుంది. దీన్ని ఇండోర్, ఔట్‌డోర్.. రెండు చోట్లా సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.

ఎడెనియం

ఇది ఎడారి మొక్క కాబట్టి, తీవ్రమైన ఎండ, వేడి వాతావరణంలో బాగా పెరుగుతుంది. దీని లావపాటి వేర్లు నీటిని నిల్వ చేసుకుంటాయి. అందుకే ఇది త్వరగా వాడిపోదు.
జినియా

వేసవికి ఇది బెస్ట్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్‌లో ఒకటి. తీవ్రమైన ఎండలో కూడా దీని ప్రకాశవంతమైన పువ్వులు పూసి ఉంటాయి. ఇవి మీ గార్డెన్‌ను రంగులమయం చేస్తాయి.

జేడ్ ప్లాంట్

నర్సరీల్లో కచ్చితంగా ఉండే మొక్క ఇది. దీన్ని పెంచడానికి పెద్దగా కష్టపడక్కర్లేదు. గుప్పెడు నీళ్లు రెండు రోజులకోసారి పోస్తే చాలు.

శంఖం పూల మొక్క

ఇది ఎక్కువగా తెలుగువారి ఇళ్లల్లో కనిపిస్తుంది. దీన్ని పెంచడం చాలా సులువు. ఇది తీగ కాబట్టి అల్లుకుపోతుంది.

