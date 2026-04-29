Telugu

రాజపుత్ మహిళలు పెట్టుకునే అందమైన ముక్కెరలు

life Apr 29 2026
Author: Haritha Chappa
జడావు కుందన్ ముక్కుపుడక

ఈ జడావు కుందన్ ముక్కు పుడక డిజైన్ ప్రత్యేకంగా తయారుచేశారు. ఈ స్టైల్‌లో కుందన్, ముత్యాలతో చేసిన ఈ ముక్కుపుడక మీకు హెవీ లుక్‌ను అందిస్తుంది.

Image credits: Mortantra and instagram
పెర్ల్ కుందన్ రాజ్‌పుతీ ముక్కుపుడక

ముత్యాలు, కుందన్ వర్క్‌తో చేసిన ఈ రాజ్‌పుతీ ముక్కు పుడక డిజైన్ చాలా హెవీగా, స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది. 

Image credits: Mirraw.com
ఫ్లోరల్ డిజైన్ కుందన్ ముక్కు పుడక

పువ్వుల డిజైన్‌లో కుందన్ రాళ్లతో చేసిన ఈ రాజ్‌పుతీ ముక్కు పుడక చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇది మీ ముక్కు అందాన్ని, మీ లుక్‌ను మరింత పెంచుతుంది.

Image credits: manjariscollection
చైన్‌తో ఉండే ముక్కు పుడక

చైన్‌తో వచ్చే ఈ ముక్కు పుడక డిజైన్‌లో కుందన్ రాళ్లు, మీనాకారి వర్క్, ముత్యాల చైన్ ఉంటాయి. ఇది మీ ముక్కు అందాన్ని పెంచుతుంది.

Image credits: manjariscollection
పెర్ల్ రజ్వాడీ ముక్కు పుడక

ముత్యాలు, కుందన్ వర్క్‌తో చేసిన ఈ రజ్వాడీ ముక్కుపుడక డిజైన్ షిఫాన్ చీరలతో చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి ముక్కు పుడక మీ ముక్కు అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది.

Image credits: manjariscollection
పెళ్లి ముక్కు పుడక

పెళ్లికూతురికి ఈ ముక్కెర పెట్టారంటే ముఖం కళతో నిండిపోతుంది.

Image credits: Amazon
సింపుల్ కానీ ఎలిగెంట్

ఈ ముక్కెర సింపుల్ గా కనిపించొచ్చు… కానీ పెట్టుకుంటే ఈ ముక్కు పుడక ఎంతో అందాన్ని ఇస్తుంది.

Image credits: Amazon

