పెద్ద సైజులో ఉండే వెండి కశ్మీరీ రింగ్స్ ఇది. ఇది చీరల మీదకు నప్పుతుంది. ఈ ఉంగరం చుట్టూ మువ్వలు (ఘుంగ్రూ) జతచేసి ఉంటాయి.
పెళ్లిళ్లకు పెట్టుకునేందుకు ఈ ఉంగరం సరిగ్గా సరిపోతుంది. చాలా వరుసలలో మువ్వల చైన్లు జతచేసి ఉంటాయి. రింగ్పై అందమైన వర్క్ ఉంటుంది.
అందమైన కుందన్ వర్క్తో అలంకరించిన ఈ రింగ్కు కొన్ని మువ్వలుజతచేశారు. చక్కటి వర్క్తో పాటు ముత్యాల టచ్ కూడా ఇచ్చారు. ఇవి రూ.300 లోపే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మిర్రర్ వర్క్ ఉన్న కశ్మీరీ రింగ్తో మీ చేతులను అలంకరించుకోవచ్చు. ఈ ఉంగరంపై అద్దాలతో పాటు కుందన్ వర్క్ కూడా ఉంటుంది.
డాంగ్లర్ స్టైల్లో చేసిన ఈ కశ్మీరీ రింగ్కు అందమైన మువ్వలు జతచేశారు. ఇది చీరల మీదకి బావుంటుంది.
మూడు వేళ్లకు కలిపి ఒకే ఉంగరం ఇలా పెట్టుకుంటే చేయి నిండుగా ఉంటుంది.
