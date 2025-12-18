Telugu

రైల్వే స్టేషన్ లో ప్రయాణికులు కామన్ గా చేసే తప్పులు ఇవే

life Dec 18 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
చివరి నిమిషంలో హడావిడి

చాలా మంది రైల్వే స్టేషన్ కి చేరుకోవడానికి, ప్లాట్ ఫాం కనుక్కోవడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. కనీసం 30 నిమిషాల ముందే చేరుకోవాలి. 

ప్లాట్‌ఫారమ్ ప్రకటనలను పట్టించుకోకపోవడం

రైల్వే స్టేషన్‌లోని అనౌన్స్‌మెంట్లను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. డిస్‌ప్లే బోర్డులను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయాలి

కోచ్ పొజిషన్ బోర్డులను పట్టించుకోకపోవడం

కోచ్ పొజిషన్ బోర్డులను ముందుగానే చెక్ చేసుకోండి. ఇది సరైన స్థలంలో నిలబడి, ప్రశాంతంగా రైలు ఎక్కడానికి సాయపడుతుంది

అధిక లగేజీని తీసుకెళ్లడం

అధిక లగేజీని తీసుకెళ్లడం మీ ప్రయాణ వేగాన్ని తగ్గిస్తుంది. సులభంగా మోయగలిగిన వాటినే ప్యాక్ చేసుకోండి

సిబ్బంది కౌంటర్లను నిర్లక్ష్యం చేయడం

చాలా మంది ప్రయాణికులు రైల్వే సిబ్బందిని సంప్రదించడానికి వెనుకాడతారు. సహాయం అడగడం వల్ల సమయం ఆదా అవుతుంది

అజాగ్రత్త

మీ వస్తువులను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, దగ్గర పెట్టుకోండి. రద్దీగా ఉండే స్టేషన్లలో ఈ విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి

