మనీ ప్లాంట్ తక్కువ సంరక్షణలో పెరుగుతుంది. ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచుతుంది.
పేరుకు తగ్గట్టే శాంతినిచ్చే మొక్క పీస్ లిల్లీ. ఈ మొక్క గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది.
ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్న మొక్క తులసి. ఇది సులభంగా పెరుగుతుంది. ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచుతుంది.
కలబంద కూడా ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్న మొక్క. ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోసం ఈ మొక్కను పెంచుకోవచ్చు.
మల్లె సువాసనను వెదజల్లే మొక్క. ఇది గాలిని శుద్ధి చేసి పాజిటివ్ ఎనర్జీని రెట్టింపు చేస్తుంది.
స్నేక్ ప్లాంట్ వాతావరణంలోని కాలుష్య కారకాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. ఇంట్లో అందంగా ఉంటుంది.
బ్యాంబూ ప్లాంట్ నీటిలో కూడా ఈజీగా పెరుగుతుంది. ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెంచుతుంది.
