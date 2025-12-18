Telugu

పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోసం ఇంట్లో పెంచాల్సిన మొక్కలు ఇవే!

gardening Dec 18 2025
Author: Kavitha G
మనీ ప్లాంట్

మనీ ప్లాంట్‌ తక్కువ సంరక్షణలో పెరుగుతుంది. ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచుతుంది. 

పీస్ లిల్లీ

పేరుకు తగ్గట్టే శాంతినిచ్చే మొక్క పీస్ లిల్లీ. ఈ మొక్క గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. 

తులసి

ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్న మొక్క తులసి. ఇది సులభంగా పెరుగుతుంది. ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని పెంచుతుంది. 

కలబంద

కలబంద కూడా ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్న మొక్క. ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోసం ఈ మొక్కను పెంచుకోవచ్చు.

మల్లె

మల్లె సువాసనను వెదజల్లే మొక్క. ఇది గాలిని శుద్ధి చేసి పాజిటివ్ ఎనర్జీని రెట్టింపు చేస్తుంది.

స్నేక్ ప్లాంట్

స్నేక్ ప్లాంట్ వాతావరణంలోని కాలుష్య కారకాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. ఇంట్లో అందంగా ఉంటుంది.

బ్యాంబూ ప్లాంట్

బ్యాంబూ ప్లాంట్ నీటిలో కూడా ఈజీగా పెరుగుతుంది. ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ పెంచుతుంది. 

