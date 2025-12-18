లైట్ వెయిట్ లో బంగారు గాజులు తీసుకోవాలి అనకునేవారికి ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. అందంగా ఉంటాయి. తక్కువ ధరలో వస్తాయి.
సంవత్సరం లోపు చిన్నారులకి ఇలాంటి నల్లపూసలతో ఉన్న బంగారు గాజులు చాలా బాగుంటాయి. 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
బడ్జెట్ సమస్య లేకపోతే ఇలాంటి వేవ్ ప్యాటర్న్ గాజులు తీసుకోవచ్చు. సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తాయి.
అడ్జస్టబుల్ బంగారు గాజులు పిల్లలు కాస్త పెద్దగా అయ్యేవరకు ఉపయోగపడతాయి. మన్నికగా ఉంటాయి.
రెడ్, గ్రీన్ స్టోన్స్ పొదిగిన ఈ బంగారు గాజులు పిల్లల చేతులకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. 6-8 గ్రాముల్లో తయారవుతాయి.
ఈ మొక్కలు ఇంటికి అందంతో పాటు, అదృష్టాన్ని తెస్తాయి
పాజిటివ్ ఎనర్జీ కోసం ఇంట్లో పెంచాల్సిన మొక్కలు ఇవే!
పాలపై మీగడ మందంగా రావాలంటే ఇలా చేయండి
చేతుల అందాన్ని పెంచే బంగారు బ్రేస్లెట్స్.. లేటెస్ట్ డిజైన్లు ఇవిగో