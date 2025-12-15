రాగులు తింటే బరువు తగ్గుతారా? ఎలా తినాలో తెలుసా?

రాగుల్లో చాలా పోషకాలు ఉంటాయి. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
రాగిలో ఉండే అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ అతిగా తినడాన్ని తగ్గించి, మొత్తం కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది.
అంతేకాదు, రాగికి తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ఇది కూడా అధిక ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా బరువు తగ్గడానికి సహాయం చేస్తుంది.
రాగిలో ఉండే అధిక ఫైబర్ బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
రాగిని రోజూ తినడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన బరువును మెయింటెయిన్ చేయొచ్చు. పొట్ట దగ్గర పేరుకున్న కొవ్వును తగ్గించుకోవచ్చు.
బరువు తగ్గడానికి రాగిని దోశ, ఇడ్లీ, పుట్టు రూపంలో తినవచ్చు.
