రాగులు తింటే బరువు తగ్గుతారా? ఎలా తినాలో తెలుసా?

life Dec 15 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits: Getty
రాగుల్లో పోషకాలు..

రాగుల్లో చాలా పోషకాలు ఉంటాయి. ఇందులో ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

అధిక ఆకలిని నివారిస్తుంది

రాగిలో ఉండే అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ అతిగా తినడాన్ని తగ్గించి, మొత్తం కేలరీల వినియోగాన్ని తగ్గిస్తుంది.

బరువు తగ్గిస్తుంది..

అంతేకాదు, రాగికి తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. ఇది కూడా అధిక ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఫలితంగా బరువు తగ్గడానికి సహాయం చేస్తుంది.
 

శరీర బరువు

రాగిలో ఉండే అధిక ఫైబర్ బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
 

పొట్ట కొవ్వును తగ్గిస్తుంది

రాగిని రోజూ తినడం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన బరువును మెయింటెయిన్ చేయొచ్చు. పొట్ట దగ్గర పేరుకున్న కొవ్వును తగ్గించుకోవచ్చు.

రాగి దోశ

బరువు తగ్గడానికి రాగిని దోశ, ఇడ్లీ, పుట్టు రూపంలో తినవచ్చు.

