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రాగి అంబలి ఇలా చేశారంటే రుచి అదుర్స్

life Aug 09 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Instagram
Telugu

రాగి అంబలికి కావాల్సిన పదార్థాలు

రాగి పిండి: 3 టేబుల్ స్పూన్లు
నీళ్లు: 1 కప్పు
పల్చటి మజ్జిగ: 1 కప్పు
వేయించిన జీలకర్ర పొడి: అర స్పూన్
పచ్చి మిర్చి తరుగు: అర స్సూను 

ఉప్పు: రుచికి సరిపడా
కొత్తిమీర తరుగు: ఒక స్పూను

Image credits: Instagram
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ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ చేయండి

ఒక గిన్నెలో రాగి పిండిని తీసుకుని అరకప్పు నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఎక్కడ చిన్నపాటి ఉండలు కూడా లేకుండా కలుపుకోవాలి. దీనికోసం నీటితో రాగి పిండిని పావుగంట సేపు నీటిలో నానబెడితే మంచిది.

Image credits: Instagram
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నీళ్లు మరిగించి

ఒక గిన్నెలో నీళ్లు వేసి స్టవ్ మీద పెట్టి మరిగించాలి. ఆ నీళ్లు మరిగాక ముందుగా నానబెట్టుకున్న రాగి మిశ్రమాన్ని ఓసారి కలుపుకుని మరుగుతున్న నీటిలో వేసి కలుపుతూ ఉండాలి.

Image credits: Instagram
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అయిదు నిమిషాల్లో రెడీ

స్టవ్ మీద మిశ్రమాన్ని చిన్న మంట మీద సుమారు 5 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి. గరిటెతో కలుపుతునే ఉండాలి. ఇది చిక్కబడ్డాక స్టవ్ ఆపేయాలి.

Image credits: Instagram
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టేస్ట్ కోసం

స్టవ్ ఆపేసి రాగి మిశ్రమం కాస్త చల్లారాక  మజ్జిగ, జీలకర్ర పొడి, ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా కలపాలి.  పైన కొద్దిగా తాజా కొత్తిమీర చల్లి సర్వ్ చేయాలి. 

Image credits: Instagram
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చిట్కా

ఇలా రాగి అంబలి రోజూ చేసుకుని తాగితే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ సమయంలో ఇలా తాగితే ఎంతో ఆరోగ్యం.

Image credits: Instagram

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