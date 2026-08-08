Gold Necklace: పది గ్రాముల బంగారంలో అదిరిపోయే స్టోన్ నక్లెస్ డిజైన్లు

ఇలాంటి డిజైన్లు నెక్ వరకు కరెక్ట్ గా సరిపోతాయి. పూసలు, ముత్యాలతో హెవీ లుక్ వస్తుంది. కానీ, నక్లెస్ తక్కువ వెయిట్ లోనే తయారౌతుంది.
మెడలో కెంపుల నక్లెస్ ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు. చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇది తక్కువ బరువులోనే దొరుకుతుంది. పట్టుచీరల మీదకు కూడా చాలా బాగుంటుంది.
ఇలాంటి నక్లెస్ లు చాలా లైట్ వెయిట్ లో ఉంటాయి. మనకు తక్కువ బరువులోనే లభిస్తాయి. చూడటానికి మాత్రం హెవీ లుక్ ఇస్తాయి.
పర్పుల్ స్టోన్ తో ఉన్న ఈ నక్లెస్ కూడా మనకు తక్కువ బరువులోనే తయారౌతుంది. ఇవి చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు అందరికీ బాగుంటుంది.
లైట్ వెయిట్ లో ఈ నక్లెస్ డిజైన్లు మెడలో చాలా అందంగా ఉంటాయి. సింపుల్ లుక్ కోసం ఇలాంటివి ట్రై చేయచ్చు.
తెల్ల రాళ్లతో నిండిన ఈ నక్లెస్ లు మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. రాళ్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి.. బంగారం తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి, మనకు తక్కువ బరువులోనే వచ్చేస్తాయి.
సింపుల్ చైన్ కి క్యూట్ పెండెంట్ తో ఉన్న ఇలాంటి డిజైన్లు క్యూట్ లుక్ ఇస్తాయి. మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది..
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