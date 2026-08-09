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నెల రోజుల పాటూ గ్రీన్ టీ రోజూ తాగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

life Aug 09 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Freepik
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ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది

గ్రీన్ టీలో కెఫీన్, ఎల్-థియనిన్ అని పిలిచే అమైనో యాసిడ్లు ఉంటాయి. ఈ రెండూ కలిసి ఏకాగ్రతను పెంచి మానసిక స్థితిని స్థిరంగా ఉంచుతాయి.

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కొవ్వు కరిగిస్తుంది

గ్రీన్ టీలో కాటెచిన్స్  ఉంటాయి. ఇవి జీవక్రియను పెంచి పొట్ట దగ్గర కొవ్వు పేరుకుపోకుండా అడ్డుకుంటాయి. 

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చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ అడ్డుకుంటాయి

గ్రీన్ టీని రోజూ తాగితే రక్తనాళాల పనితీరు చక్కగా ఉంటుంది. అలాగే, శరీరానికి హాని చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్ ను తగ్గిస్తుంది.

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మెదడుకు రక్షణ

గ్రీన్ టీలో ఉండే EGCG వంటి సమ్మేళనాలు మెదడుకు రక్షణ కల్పిస్తాయి. జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది.

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డయాబెటిస్ ఉన్న వారు

గ్రీన్ టీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించి, టైప్ 2 డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది.

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జీర్ణ సమస్యలు రావు

గ్రీన్ రోజూ 2 కప్పుల నెల రోజుల పాటూ తాగి చూడండి. ఇది జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.

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మొటిమలను తగ్గించి..

అమ్మాయిలు గ్రీన్ టీ తాగితే మొటిమలు చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి. వృద్ధాప్య ఛాయలు త్వరగా రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.

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