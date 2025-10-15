పెంపుడు జంతువులకు ఈ ఫుడ్స్ అస్సలు పెట్టకూడదు!

చాక్లెట్లో థియోబ్రోమిన్, కెఫిన్ ఉంటాయి. ఈ రెండూ కుక్కలకు, పిల్లులకు హానికరం. కాబట్టి వాటికి చాక్లెట్ పెట్టకూడదు.
ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లిలో జంతువులకు హాని చేసే సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. అవి పెంపుడు జంతువుల రక్త కణాలను దెబ్బతీసి, రక్తహీనతకు కారణమవుతాయి.
కాఫీలో కెఫిన్ ఉంటుంది. ఇది జంతువుల్లో ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగిస్తుంది.
ద్రాక్ష.. పెంపుడు జంతువులకు సురక్షితం కాదు. ఇది జంతువుల కిడ్నీలను దెబ్బతీస్తుంది.
అవకాడోలో పెర్సిన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది జంతువుల్లో వాంతులు, కడుపునొప్పికి కారణమవుతుంది.
పెంపుడు జంతువులకు మద్యం ఇవ్వకూడదు. ఇది వాటి నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీసి, విరేచనాలు, వాంతులకు కారణమవుతుంది.
ఉడికించిన ఎముకలను పెంపుడు కుక్కలకు ఇవ్వకపోవడమే మంచిది. దానివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు రాకపోయినా నోటిలో గాయాలయ్యే అవకాశం ఉంది.
