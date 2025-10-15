Telugu

పెంపుడు జంతువులకు ఈ ఫుడ్స్ అస్సలు పెట్టకూడదు!

life Oct 15 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
చాక్లెట్

చాక్లెట్‌లో థియోబ్రోమిన్, కెఫిన్ ఉంటాయి. ఈ రెండూ కుక్కలకు, పిల్లులకు హానికరం. కాబట్టి వాటికి చాక్లెట్ పెట్టకూడదు.

Image credits: Getty
ఉల్లిపాయలు

ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లిలో జంతువులకు హాని చేసే సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. అవి పెంపుడు జంతువుల రక్త కణాలను దెబ్బతీసి, రక్తహీనతకు కారణమవుతాయి.

కాఫీ

కాఫీలో కెఫిన్ ఉంటుంది. ఇది జంతువుల్లో ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగిస్తుంది.  

ద్రాక్ష

ద్రాక్ష.. పెంపుడు జంతువులకు సురక్షితం కాదు. ఇది జంతువుల కిడ్నీలను దెబ్బతీస్తుంది.

అవకాడో

అవకాడోలో పెర్సిన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది జంతువుల్లో వాంతులు, కడుపునొప్పికి కారణమవుతుంది.

మద్యం

పెంపుడు జంతువులకు మద్యం ఇవ్వకూడదు. ఇది వాటి నాడీ వ్యవస్థను దెబ్బతీసి, విరేచనాలు, వాంతులకు కారణమవుతుంది.

ఉడికించిన ఎముకలు

ఉడికించిన ఎముకలను పెంపుడు కుక్కలకు ఇవ్వకపోవడమే మంచిది. దానివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు రాకపోయినా నోటిలో గాయాలయ్యే అవకాశం ఉంది. 

