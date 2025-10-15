ఈ ఫుడ్స్ లోనూ మైదా ఉంటుంది జాగ్రత్త..!

వైట్ బ్రెడ్ మాత్రమే కాదు, వీట్ బ్రెడ్ లోనూ మైదా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. బ్రెడ్ ప్యాకెట్పై ఉండే పదార్థాల జాబితాలో మైదా అని కనిపిస్తే, అందులో.. అదే ప్రధాన పదార్థమని గుర్తుంచుకోండి.
బిస్కెట్లు, ఓట్స్ కుకీస్ లాంటి వాటిలో చాలా వరకు మైదాతోనే తయారు చేస్తారు. వీటిని ఎక్కువగా తినకపోవడమే మంచిది.
ప్యాకెట్పై గోధుమ నూడుల్స్ అని రాసి ఉన్నా, వీటిలో కూడా మైదా ఉండే అవకాశం ఉంది.
వడా పావ్ నుండి బర్గర్ బన్ వరకు, అన్నీ మైదాతో చేసినవే. కాబట్టి వీటిని ఎక్కువగా తినడం కూడా మంచిది కాదు.
సమోసా, బేకరీ పఫ్స్ లాంటి వాటిలో కూడా మైదా ఉంటుంది.
బనానా కేక్, రాగి మఫిన్, కప్కేక్ లాంటి వాటిలో కూడా మైదా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటి వాడకాన్ని కూడా తగ్గించండి.
రెడీ టు ఫ్రై స్నాక్స్, ఇన్స్టంట్ మిక్స్ల లాంటి వాటిలో కూడా మైదా ఉండే అవకాశం ఉంది.
